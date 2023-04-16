夏寶龍訪港｜下午會見紀律部隊高層　鄧炳強：獲警惕要居安思危

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍繼續訪港第四日，今日(16日)到訪立法會與議員交流後，約下午5時到政府總部會見紀律部隊高層約1小時，警隊出身的特首李家超和保安局局長鄧炳強在場迎接，各紀律部隊首長和高層亦各自穿上所屬制服到場。

有必要逐一評估公眾活動風險

鄧炳強會後引述夏寶龍提醒，危害國家和香港安全的情況仍然存在，本港必須居安思危。他又說，夏寶龍肯定和支持當局的工作，紀律部隊會繼續保護香港市民和捍衞國家安全。

就夏寶龍指遊行非唯一表達意見的方式，鄧炳強重申港人遊行集會的權利，均受《基本法》和《港區國安法》保障，但指仍有人希望透過遊行「危害我哋嘅安全」，當局有必要逐一、詳細評估每個公眾活動的風險，需要時會在發出的「不反對通知書」加入一些限制，以免活動被人「騎劫」。