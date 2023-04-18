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2023-04-18 16:27:00

夏寶龍訪港｜到港大座談食午餐及考察中小學 完成6日行程回京（持續更新）

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夏寶龍訪港｜最後一天考察　到港大座談食午餐及考察中小學（持續更新）

夏寶龍最後一天在港考察，到港大座談食午餐及考察中小學。(陳奕釗攝)

國務院港澳辦主任夏寶龍今日將在本港展開第6日，即最後一日考察行程。

由夏寶龍率領的考察團於早上11時許到達香港大學，逗留約兩小時後離開。 完成訪問香港大學後，下午約2時，專車轉抵柴灣一間中學 據了解，夏寶龍將聽取學生分享中國歷史科、通識科和公民與社會發展科的學習心得。

於香港大學逗留約兩小時

由夏寶龍率領的考察團於早上11時許到達香港大學，逗留約兩小時後離開。據了解，夏寶龍參觀圖書館及展覽，並到工程學院創科翼，港大校長張翔在校長寓所介紹學校發展藍圖，並舉行午宴。

完成訪問香港大學後，下午約2時，專車轉抵柴灣一間中學，由行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄、教育局局長蔡若蓮等陪同考察。據了解，夏寶龍將聽取學生分享中國歷史科、通識科和公民與社會發展科的學習心得，逗留約1個小時後離開。

夏寶龍在政務司司長陳國基陪同下前往機場離港。

下午4時許，夏寶龍結束6日考察行程，由政務司司長陳國基陪同下，到達香港國際機場，準備離開香港。夏寶龍進入機場貴賓室前，向傳媒揮手致意，沒有回應記者提問。

李家超指夏寶龍對新一屆特區政府充分肯定 李家超於考察後見記者

李家超指夏寶龍對新一屆特區政府充分肯定

李家超於考察後見記者時表示，夏寶龍連日來行程緊密、廣泛多元，走訪多區，感謝夏主任訪港。李家超指，夏寶龍對新一屆特區政府及其施政給予充分肯定，上車準備回北京時特別委託兩點，第一點，是向全港700多萬名市民問候；第二點、多謝傳媒連日來的辛勤訪問，「辛苦你們」。

李家超：大家可經議員向政府表達意見

李家超又表示，認同夏寶龍稱「遊行並非表達訴求唯一方式」這個觀點，政府每日都收到不同意見，包括電話、電郵等，大家亦可以經過議員向政府表達意見。

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