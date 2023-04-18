夏寶龍訪港｜到港大座談食午餐及考察中小學 完成6日行程回京（持續更新）

夏寶龍最後一天在港考察，到港大座談食午餐及考察中小學。(陳奕釗攝)

國務院港澳辦主任夏寶龍今日將在本港展開第6日，即最後一日考察行程。

於香港大學逗留約兩小時

由夏寶龍率領的考察團於早上11時許到達香港大學，逗留約兩小時後離開。據了解，夏寶龍參觀圖書館及展覽，並到工程學院創科翼，港大校長張翔在校長寓所介紹學校發展藍圖，並舉行午宴。

完成訪問香港大學後，下午約2時，專車轉抵柴灣一間中學，由行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄、教育局局長蔡若蓮等陪同考察。據了解，夏寶龍將聽取學生分享中國歷史科、通識科和公民與社會發展科的學習心得，逗留約1個小時後離開。