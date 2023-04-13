夏寶龍訪港｜夏寶龍抵港向傳媒揮手　李家超：港府施政獲充分肯定 (持續更新)

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中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍今日(13日)抵港，展開一連6日的考察行程。特首李家超晚上表示，夏寶龍下午已分別與行政會議非官守議員和港府高層官員，分別以座談會形式交流，引述對方充分肯定現屆政府就任以來的施政。
下午與政府高層官員交流
李家超晚上在政府總部見傳媒稱，歡迎和感謝夏寶龍在港考察，今日中午曾向對方匯報香港情況，下午又率領正副司長、政策局局長和常任秘書長等高層官員出席座談會，形容會上與夏寶龍有熱烈討論和深入交流，反映對方非常熟悉香港，又稱夏寶龍會上有鼓勵特區政府團隊繼續努力。
下午3時半起，行政會議召集人葉劉淑儀和多名非官守議員，包括梁高美懿、廖長江、陳克勤和鄭慕智等，陸續步入政府總部。多名政府官員和行會成員晚上離開政府總部，包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、運輸及物流局局長林世雄、商務及經濟發展局局長丘應樺、公務員事務局局長楊何蓓茵、財經事務及庫務局常任秘書長朱曼鈴、保安局局長鄧炳強和商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞，以及行政會議成員葉劉淑儀、林健鋒、陳清霞、廖長江、陳健波、陳克勤等。
官員和行會成員晚上離開政府總部
李家超：不宜公開考察行程
夏寶龍周六(15日)將出席全民國家安全教育日開幕典禮，李家超認為這充分顯示中央支持本港維護國安的立場和堅定意志。他又說，6日的訪港行程是歷來最長，相信夏寶龍可深入考察香港各方面情況，亦充分反映夏寶龍和中央對香港的關心、重視。
除當日開幕典禮外，特區政府未有公布考察團的其他行程，李家超指考察團未來數日行程豐富、緊密，他亦會出席部分考察活動，惟不適宜公開內容，重申特區政府會做好一切適當的安排，配合和確保考察團行程暢順。
夏寶龍抵港後向傳媒揮手
行程首站到訪外交部駐港公署
夏寶龍今日早上11時許抵港，中聯辦副主任陳冬、政務司司長陳國基等到場迎接。夏寶龍步出機場貴賓室時，向在場傳媒揮手打招呼和說「大家好」後，未有回應提問乘車離開。他行程首站前往半山外交部駐港特派員公署，接載李家超的專車在相若時間亦駛至。
消息指，夏寶龍周六會在國安教育日開幕典禮致辭，周日上午或會到立法會與立法會議員會面，但未有活動詳情，而絕大部分行程將會屬閉門活動。另外，據報他還會考察北部都會區，參觀文化藝術設施、創科產業等，亦會落區接觸市民。