夏寶龍訪港｜夏寶龍抵港向傳媒揮手　李家超：港府施政獲充分肯定 (持續更新)

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中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍今日(13日)抵港，展開一連6日的考察行程。特首李家超晚上表示，夏寶龍下午已分別與行政會議非官守議員和港府高層官員，分別以座談會形式交流，引述對方充分肯定現屆政府就任以來的施政。

下午與政府高層官員交流

李家超晚上在政府總部見傳媒稱，歡迎和感謝夏寶龍在港考察，今日中午曾向對方匯報香港情況，下午又率領正副司長、政策局局長和常任秘書長等高層官員出席座談會，形容會上與夏寶龍有熱烈討論和深入交流，反映對方非常熟悉香港，又稱夏寶龍會上有鼓勵特區政府團隊繼續努力。

下午3時半起，行政會議召集人葉劉淑儀和多名非官守議員，包括梁高美懿、廖長江、陳克勤和鄭慕智等，陸續步入政府總部。多名政府官員和行會成員晚上離開政府總部，包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、運輸及物流局局長林世雄、商務及經濟發展局局長丘應樺、公務員事務局局長楊何蓓茵、財經事務及庫務局常任秘書長朱曼鈴、保安局局長鄧炳強和商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞，以及行政會議成員葉劉淑儀、林健鋒、陳清霞、廖長江、陳健波、陳克勤等。

官員和行會成員晚上離開政府總部