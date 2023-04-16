夏寶龍訪港｜梁君彥引述指滿意現屆立法會　狄志遠遺憾未能發言

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍繼續訪港考察行程，第四日上午到訪立法會綜合大樓與議員交流和出席午宴，逗留約3個半小時後離開。立法會主席梁君彥會後引述對方指，滿意現屆立法會的工作，鼓勵議會繼續在行政主導下做好工作。他又形容，若沒有《港區國安法》和「愛國者治港」原則，「我諗任何特首都唔夠膽安排呢個交流。」 消息：夏寶龍非抗拒否定遊行 消息指，夏寶龍早上約11時開始在會議廳與全體議員交流，由梁君彥、特首李家超、5名指定議員先後發言，然後由主席臨時即場選出一名議員發言，最後由夏寶龍發言約半小時。據了解，夏寶龍有再提到遊行、示威並非唯一表達民意的方法，但沒有完全抗拒、否定，又指並非反對和「一人一票」便是民主，最重要是諮詢、多聽意見。

少數議員缺席涉抱恙或離港 梁君彥被問到與夏寶龍的交流細節時，重申不會透露談話內容，僅確認會上未有談及《基本法》23條立法和引入外勞議題，又形容夏寶龍分享態度誠懇。他指，立法會會議廳見證過香港最黑暗和光明的一面，又稱今次乃首次有中央領導人到訪立法會，是歷史性時刻。他又稱，今日有80多名議員出席交流，缺席者主要因為身體不適或離港。 交流期間5名指定可發言的議員，包括身兼行政會議召集人的新民黨葉劉淑儀、身兼行會成員和全國政協常委的建制派「班長」廖長江、身兼全國人大常委的民建聯李慧琼、立法會工務小組委員會主席、經民聯盧偉國，以及工聯會黃國。 據報，夏寶龍昨指北部都會區和「明日大嶼」的交椅洲人工島發展，均對香港很重要。早前曾指港府應先發展北部都會區的葉劉淑儀，今日被問到與夏寶龍會面後看法有否改變，她表示沒有補充，重申會支持特首提升香港競爭力、改善本港市民生活。