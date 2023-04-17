夏寶龍訪港｜狄志遠：夏寶龍講話非指不能遊行　譚耀宗：執法部門會衡量

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍昨日立法會議員會面，當中提到「遊行並非唯一表達利益訴求方式」。新思維立法會議員狄志遠認為，夏寶龍的講話並不代表絕對不能遊行，又指過去數星期本港多次遊行經協調後都能順利進行，相信未來可繼續進行，強調遊行示威是有效表達聲音方法。
狄志遠又稱，在《香港國安法》之下，不擔心遊行被騎劫，相信若出現嚴重破壞，警方會執法，亦相信主辦單位不想這個情況出現。他亦提到立法會議員需要監察政府，政府聽到不同聲音可以作出平衡，若政府施政忽略民意就需要接受批評和監督；而政府經過批評而做得好，則可提升民望。
譚耀宗：夏寶龍並無表示不讓巿民參與遊行
至於全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，夏寶龍的說法只是有感而發，形容事實上表達意見有多種方法，夏寶龍並無表示不讓巿民參與遊行，認為對方並非這個意思，但對方亦有指出要提防不要讓人借這種形式，作其他政治目的去挑動。他認為屬溫馨提示，相信執法部門會小心衡量。
對於夏寶龍訪港期間，部分會面閉門進行，譚耀宗認為能夠讓與會人士暢所欲言，強調並非「做show」。他亦指，聽到有反映指夏寶龍說話坦誠直接，不講官腔及客氣話，形容大家推心置腹是好事。