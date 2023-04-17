夏寶龍訪港｜狄志遠：夏寶龍講話非指不能遊行　譚耀宗：執法部門會衡量

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍昨日立法會議員會面，當中提到「遊行並非唯一表達利益訴求方式」。新思維立法會議員狄志遠認為，夏寶龍的講話並不代表絕對不能遊行，又指過去數星期本港多次遊行經協調後都能順利進行，相信未來可繼續進行，強調遊行示威是有效表達聲音方法。

狄志遠又稱，在《香港國安法》之下，不擔心遊行被騎劫，相信若出現嚴重破壞，警方會執法，亦相信主辦單位不想這個情況出現。他亦提到立法會議員需要監察政府，政府聽到不同聲音可以作出平衡，若政府施政忽略民意就需要接受批評和監督；而政府經過批評而做得好，則可提升民望。