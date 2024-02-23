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2024-02-23 04:31:59
日報

夏寶龍訪港 考察調研7日 陳國基：料快公布惠港政策

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港澳辦主任夏寶龍昨抵港展開為期7日的考察調研，首日行程包括聽取特區政府官員匯報和參觀香港機場。他表示，香港國際機場是享譽全球的金字招牌，中央將繼續支持香港拓展航空網絡，進一步鞏固和提升香港國際航空樞紐地位。政務司長陳國基表示，夏寶龍非常認可和肯定現屆政府工作，又相信政府很快會公布中央惠港政策。

夏寶龍

夏寶龍昨日抵港，展開7日考察調研行程。(蘇文傑攝)

夏寶龍繼去年4月訪港後，相隔約10個月再次來港考察調研7日，至下周三《財政預算案》發表當日。他昨抵港後，首站先到香港國際機場中央控制中心，聽取機管局行政總裁林天福介紹本港「機場城市」發展，之後又到停機坪觀察無人駕駛貨運拖車運送行李上飛機的情況。

港澳辦隨後發稿指，夏寶龍表示香港國際機場是享譽全球的金字招牌，長期以來充分發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，形成國際航空樞紐地位，中央將在香港由治及興的新發展階段，繼續支持香港拓展航空網絡，進一步鞏固和提升香港國際航空樞紐地位。他又稱，此行是貫徹落實國家主席習近平去年12月聽取李家超述職時的重要講話精神，實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展。

夏寶龍 林天福 機場

夏寶龍(紫領呔者)在機場聽取林天福(綠領呔者)介紹機場運作和視察無人駕駛車輛。(政府新聞處)

夏寶龍 林天福 機場

夏寶龍(紫領呔者)在機場聽取林天福(綠領呔者)介紹機場運作和視察無人駕駛車輛。(政府新聞處)

未來數日續會見各界

下午夏寶龍一行轉到政府總部，與特區政府全體主要官員和常任秘書長進行座談交流。陳國基出席座談會後表示，會上不同官員都有向夏寶龍介紹香港各方面的情況，包括經濟、民生、地區治理方面，以及《基本法》第23條的立法工作。他引述夏寶龍指，非常認可和肯定現屆政府的工作，亦說了很多鼓勵性說話，希望團隊繼續團結一致，努力為市民做到最好。他透露，夏寶龍未來數日將會見不同界別人士，聽取他們在不同範疇的意見，形容這反映中央和夏寶龍對特區政府的重視。

政務司長 陳國基

陳國基

陳茂波：大家對本港經濟財政放心

財政司長陳茂波會後被問到本港財赤事宜，他指會上有討論本港經濟及財政，形容大家對這方面都非常放心，又強調特區政府一向審慎理財，訂下目標達到收支平衡。他又引述夏寶龍稱，鼓勵官員繼續努力把工作做得更好，更好發揮香港在國家發展中的獨特功能及地位。夏寶龍昨傍晚離開政總時，向在場傳媒作揖拜年和稱「拜年了喔」，他其後轉到禮賓府出席晚宴。消息指，夏寶龍今日將會見立法會議員。

另外，有消息指特區政府提出增加內地旅客數目的措施，獲中央積極回應。陳國基被問到座談會上有否討論擴大自由行時，回應指特區政府一直與中央就優惠香港的政策保持聯絡和討論，相信很快會有公布。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨在立法會會議稱，當局會繼續就不同便利內地旅客的措施，例如增加自由行城市、內地旅客個人自用進境物品免稅額等，與內地其他部委商討。民建聯葛珮帆指，消息雖未確認但都感到熱切期待，若屬實將是「給香港的一份大禮」，實政圓桌田北辰就希望配額可擴展至更多城市。

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