夏寶龍訪港｜首到立法會交流　議員禁帶電話須紙筆抄寫

立法會會議廳外擺有供存放手提電話的儲物格，並向議員提供紙筆和口罩。(羅庸軒攝)

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍繼續訪港考察行程，今日(16日)到立法會綜合大樓，與全體立法會議員閉門會面交流。消息指，會面在會議廳舉行，歷時接近一個半小時。

據悉出席議員須戴口罩

交流期間，全體議員均不得攜帶手提電話內進，會議廳外擺放有100個儲物格，供議員寄存手提電話，另有提供白紙、鉛筆和原子筆等文具，以及純白色屈臣氏港產口罩WatsMask、消毒濕紙巾等。據了解，除夏寶龍和特首李家超等人外，其餘出席人士均被要求佩戴口罩。

夏寶龍與全體議員在會議廳交流後，據了解有出席立法會舉行的午宴，他與李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國和副司長張國鈞等人同枱，其間未有「巡枱」與議員交流。