熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 九龍城潑水節 澳門旅遊 日本旅遊 姜濤 二手樓 回鄉證 香港學校 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-04-16 17:00:58

夏寶龍訪港｜首到立法會交流　議員禁帶電話須紙筆抄寫

分享：
立法會會議廳外擺有供存放手提電話的儲物格，並向議員提供紙筆和口罩。(羅庸軒攝)

立法會會議廳外擺有供存放手提電話的儲物格，並向議員提供紙筆和口罩。(羅庸軒攝)

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍繼續訪港考察行程，今日(16日)到立法會綜合大樓，與全體立法會議員閉門會面交流。消息指，會面在會議廳舉行，歷時接近一個半小時。

據悉出席議員須戴口罩

交流期間，全體議員均不得攜帶手提電話內進，會議廳外擺放有100個儲物格，供議員寄存手提電話，另有提供白紙、鉛筆和原子筆等文具，以及純白色屈臣氏港產口罩WatsMask、消毒濕紙巾等。據了解，除夏寶龍和特首李家超等人外，其餘出席人士均被要求佩戴口罩。

夏寶龍與全體議員在會議廳交流後，據了解有出席立法會舉行的午宴，他與李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國和副司長張國鈞等人同枱，其間未有「巡枱」與議員交流。

立法會在會議廳外向議員提供紙筆。(羅庸軒攝) 立法會會議廳外擺有供存放手提電話的儲物格。(羅庸軒攝) 立法會會議廳外擺有供存放手提電話的儲物格。(羅庸軒攝)

外籍男欲展示易拉架被阻

在夏寶龍到訪立法會前後，立法會綜合大樓周邊有多名警員駐守，以身穿長袖恤衫的便衣警員和機動部隊軍裝警員為主。上午10時許，一名外籍男子打算在立法會大樓外，拉起易拉架表達訴求，惟隨即被在場便衣警員制止，他其後試圖爬上燈柱亦被拉下，最終被帶到添馬公園示威區。

該名男子的易拉架以英文表達訴求，要求「解放皇后大道中」(Liberate Queen's Road Central)，爭取政府把該處改為行人專用區和設立單車徑。

一名外籍男子(左一)欲在立法會外展示易拉架表達訴求，被警員阻止及帶離。(董立華攝) 一名外籍男子(左五)欲在立法會外展示易拉架表達訴求，被警員阻止及帶離。(董立華攝) 一名外籍男子(右二)欲在立法會外展示易拉架表達訴求，被警員阻止及帶離。(董立華攝) 夏寶龍到訪立法會前後，大樓周邊有軍裝警員站崗。(董立華攝) 夏寶龍到訪立法會前後，大樓周邊有軍裝警員站崗。(董立華攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受