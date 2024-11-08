夏寶龍：工商界是推動經濟主力軍 要以實際行動詮釋愛國愛港

新華社報道，夏寶龍表示，要堅持以港為家、倚港興業，鞏固並提升好香港傳統優勢；積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能；堅定支持特區政府落實長遠發展規劃；堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍到深圳主持座談會，行政長官李家超和29位香港工商界人士出席。出席座談會亦包括中央港澳工作辦、國務院港澳辦副主任周霽和中聯辦主任鄭雁雄等。

報道亦引述夏寶龍說，香港工商界及企業家是推動經濟發展的主力軍，當前香港內外環境發生深刻變化，要主動識變、應變、求變，充分發揮「一國兩制」制度優勢，以實際行動詮釋愛國愛港，共同建設美好香港。

與會的香港中華總商會會長蔡冠深表示，香港如何發揮好優勢去建設好，企業界亦要發揮優勢，共同建設好香港，這是座談會重點，商界是搞好經濟的主力軍，企業家一定要將自己的事情辦好，夏寶龍期望企業家全力以赴，跟中央戰略部署做好，亦表示「一國兩制」不會變、不走樣等，期望能夠「愛港護港」，一起將香港建設好。

行政長官李家超表示，感謝夏寶龍在深圳召開香港工商界人士座談會，特區政府作為香港「當家人」，會團結帶領香港社會各界銳意改革，識變、求變，全面拼經濟謀發展，惠民生建未來。李家超在社交專頁說，他與團隊會總結座談會內容，凝聚工商界力量，讓愛國愛港情懷轉化為實際行動，共建香港、發展經濟、改善民生，為中國式現代化強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

蔡冠深表示，夏寶龍提到千萬別以為三中全會決定的表述，就認為香港的港口地位有變，只不過貨運、物流交由內地去做，香港負責高端服務業，大家優勢互補，強調本港航運地位不變，形容「如果沒有港口就不是香港」。

盧金榮：工商界實際行動發揮巨大作用

另一名與會的廠商會會長盧金榮表示，夏寶龍指對香港要有信心，中央堅定不移支持香港發展。要進一步發揮香港的功能及優勢。工商界企業家的實際行動發揮巨大作用。要支持特區政府拼經濟、謀發展、惠民生。愛護國家維護香港，説好中國故事、香港故事。主動對接國家發展，發揮主力軍作用。