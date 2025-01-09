夏寶龍：維護安全和聚焦發展要堅定不移 兩者缺一不可

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍出席北京一個專題研討會，解讀國家主席習近平在澳門回歸祖國25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮的重要講話精神。 夏寶龍表示，習近平把安全這頭等大事和發展這個第一要務結合起來，具有很強的現實針對性。維護安全要堅定不移，聚焦發展也要堅定不移，二者缺一不可。港澳回歸以來大量的事實證明，安全這個底線守不住、守不牢，發展的大廈就會地動山搖。當前港澳安定祥和的局面來之不易，必須倍加珍惜，要抓住國家進一步全面深化改革帶來的重大歷史機遇，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷增強港澳發展新動能，以高水平安全護航高質量發展。

要深刻領會習近平的重要指示精神 夏寶龍表示，要深刻領會習近平的重要指示精神。一方面要著眼長遠，保持歷史耐心。推進粵港澳大灣區建設，包括河套、北部都會區等，是具有一國兩制特色的高水平開發建設，和一般的經濟技術開發區模式完全不同。大家要謀定而後動，算大賬、算遠賬，想清楚再幹，實施戰略留白，切忌急功近利。另一方面要瞄準目標，一項一項抓好落實。按照大灣區發展規劃綱要，積極推進河套、北部都會區等建設，逐項細化重點任務，一件事一件事加以推進。

夏寶龍表示，希望香港、澳門工商界和企業家繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，賡續老一輩愛國愛港、愛國愛澳的優良傳統，堅定支持行政長官和特別行政區政府依法施政，以港為家、以澳為家，眾志成城、開拓創新，特別是在當前複雜的國際形勢下，要展現更強烈的愛國情懷，要體現「烈火金剛」的堅強品質，積極探索新產業、新業態，在國家新一輪改革開放中發揮更大作用，以實際行動共建美好香港、美好澳門。 原文刊登於 香港電台