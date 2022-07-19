夏寶龍：警惕外部勢力反撲 特區堅持中央管治權保障高度自治

全國港澳研究會昨舉行專題研討會，學習國家主席習近平七一訪港的講話精神。港澳辦主任夏寶龍說，中央全面管治權很大程度通過特區行使高度自治權實現，特別行政區要落實好中央全面管治權；又指要警惕反中亂港分子賊心不死，隨時可能反撲。特首李家超會後回應指，中央提出全面管治權要與高度自治權相統一，意味中央會就關心的問題提出指導、協調。

研討會在北京、深圳、香港和澳門同步進行。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在北京致辭時提到，必須堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一。他指中央全面管治權是特區高度自治權的源頭，兩者是「源」與「流」的關係，又說中央全面管治權很大程度上通過特區依法行使高度自治權來實現，特區應當維護好、落實好中央全面管治權。

挑戰「一國兩制」底線必受嚴懲

夏寶龍說落實愛國者治港是保證香港長治久安的必然要求，特區居民應自覺尊重和維護國家根本制度，指每位香港居民，都應該是「愛國者治港」的參與者、實踐者、受益者而不是旁觀者，全體居民都應警惕反中亂港賊心不死，美西方外部勢力隨時可能反撲，要堅決打擊、不留縫隙。他又表明任何人挑戰一國兩制底線，膽敢反中亂港及亂澳，必將受到嚴懲。

夏又指，習近平的講話殷切希望新一屆特區政府著力破解香港當前最直接、最突出、最迫切的問題，期望新一屆政府牢記囑託、抓住機遇，團結各界共譜良政善治新篇章。

李家超：中央對港有全面管治權

研討會在灣仔會展設立分會場，特首李家超率領多名司局長等人出席，日前網傳身在英國的前特首林鄭月娥亦有現身。

李家超在會後表示，國家主席習近平的講話，尤其涉及年輕人發展，將是他未來5年施政大方向。他又說中央對港有全面管治權，包括涉及中央的直接權力，例如國防外交有全面管治權；其次是經濟、房屋和安老等民生問題上可行使高度自治權；第三是中央關心、希望給指導或協調，便是香港在用好高度自治權和全面管治權的結合和統一。

另外，李又稱，特區政府會做好《基本法》23條的立法責任，要令法律可處理到可預見、可想像到的國家安全風險。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，夏寶龍的說話反映他知悉香港仍然有機會成為外國打壓的對象，提醒特區政府要帶領各界對抗抹黑。