夏寶龍：須警惕反中亂港分子賊心不死　堅決打擊不留縫隙

全國港澳研究會早上舉行研討會，學習中國國家主席習近平在慶祝回歸大會重要講話的精神。港澳辦主任夏寶龍致辭時指，習近平高度肯定「一國兩制」在香港的成功實踐，鄭重宣示「一國兩制」方針必須長期堅持，而中央所做的一切，都是為了國家好，為了香港、澳門好，制定出台《香港國安法》，修改完善香港選舉制度，與反中亂港、反中亂澳勢力及其背後的美西方外部勢力作鬥爭，都是為了確保「一國兩制」不變。

稱堅決與美西方外部勢力鬥爭

夏寶龍續指，落實「愛國者治港」是保證香港長治久安的必然要求，強調每位港澳居民都是「愛國者治港」「愛國者治澳」的參與者、實踐者、受益者，而不是旁觀者，全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，美西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。他說落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭，把香港、澳門守護好。

指 特區應落實好中央全面管治權

此外，夏寶龍提到要深刻領會「必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一」，指中央全面管治權是特區高度自治權的源頭，兩者之間是「源」與「流」的關係，又說中央全面管治權很大程度上通過特區依法行使高度自治權來實現，特區應當維護好、落實好中央全面管治權。

今日的研討會主會場設在北京，本港分會場就設在灣仔會展。行政長官李家超、3名司長陳國基、陳茂波及林定國；教育局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟等都有到會展參與研討會，另外網傳昨日身處英國倫敦機場的前特首林鄭月娥亦有現身會展食早餐。