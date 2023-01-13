夏末蹉跎 年底反彈 風水指數出爐 料兔年微升

中信里昂一年一度風水指數昨日出爐！報告預測，以新曆計恒生指數今年或在5至8月走弱，8月見底後反覆，直至10月才見明顯反彈，並在11月升抵全年高峰。雖然市場憧憬通關下經濟復甦，惟普遍屬土的通關概念板塊如酒店、房地產、運輸及旅遊等，今年運勢卻平平，中信里昂解釋指，相關板塊去年苦苦掙扎，今年運勢已算好轉。

年中兩次探底 11月闖高峰

該行預測，黑兔在年初將東走西顧，試探一番，夏末蹉跎下行，之後在年底反彈，整個冬季持續活躍，以小漲之勢收尾。應對入恒生指數走勢，即3月會有一次短暫回調，然後恢復增長勢頭，直至夏末；5月運勢上佳，接下來的3個月將出現兩次下跌，11月反彈，最後迎來一個平穩而閑適的冬季。

按風水命理，今年財運最旺為火系行業，包括石油、天然氣、時裝和科技，高點出現在春末。與之相似，木系行業運勢也不錯，包括醫療、教育和種植業，高點出現在早春、晚秋和冬季。而由於八字再缺金，金融和以金屬為原材料的行業，如電池製造將持續受壓。

通關概念板塊表現一般

另一方面，土系的房地產、建築業和水系的旅遊、酒店和運輸業很可能表現平平。中信里昂指，在今年通關年下，相關的受惠板塊如旅遊、酒店表現一般，「這也許會令人失望，但對香港和大中華區正苦苦掙扎的旅遊和房地產而言，這可能已是有所好轉。」

至於住宅及地運方面，報告認為樓市表現一般，而兔年正北和正南是最佳位置，西南和中央次之，最好避開東北和西北兩個是非之地；正東和正西要小心行事；今年太歲位於正東、凶煞歲破和煞星位於正西。

生肖方面，狗、猴、羊、豬及龍將迎來一年好運；鼠、牛和馬運勢上佳，利於出行遠足、培養攝影等愛好；兔、虎雖然有顧慮，但來年也順利；蛇要在辦公室埋頭苦幹；至於雞的運勢最差，「不但會落水，還要提防鷹隼的撲擊」。

