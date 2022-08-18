夏永康首個舞台影像作品　從音樂出發的跨界創作

被譽為王家衛御用攝影師的夏永康，一向活躍於電影、廣告及設計界，經常與不同藝術家合作出版攝影集或舉辦攝影展，近日更與本地作曲家林丰合作，以「夜曲」為題，推出跨媒體節目《夜曲》，首次於劇院內發表其影像創作。

電影創作一般從故事和劇本出發，其後才加入配樂，但是次二人合作，則從音樂出發，合力編寫一封給香港的無字情書。林丰先就對晚上的想像和感覺創作十首樂曲，夏永康收到樂曲後，拍攝出一套包含十個章節的藝術電影(art movie)，並投映到劇院舞台之上。林丰屆時將與色士風演奏家孫穎麟及香港當代音樂團的幾位團員，配合影片現場演奏該十首新作。

《飄流教室》MV女主角參與影像演出

該齣電影找來12位女演員和模特兒參與演出，包括古巨基《飄流教室》MV女主角許恩怡(Natalie)、新生代演員蘇子茵(Kuku)、《YOLO的練習曲》演員蘇凱倫(Helen)、模特兒江敏熹(Bonny)及曾參與不少MV演出的鄧濤(Elizabath)等。

聲音與影像以外，演出亦將有特別的舞台佈景設計，冀藉跨媒體的創作，帶觀眾進入一個充滿詩意的空間，釋放內心想像。

林丰是香港作曲家，作品曾於世界各地演出，更為首位受BBC委約創作的香港作曲家。夏永康是香港攝影師、電影導演及平面設計師，曾為不少音樂家及藝人拍攝音樂錄像及攝影作品，包括張曼玉、莫文蔚、張學友等；王家衛作品《春光乍洩》、《花樣年華》、《2046》等的劇照，亦由他操刀；他導演的作品，則包括《全城熱戀熱辣辣》及《全球熱戀》等。

演出由香港當代音樂主辦，將於9月2至3日晚上，在香港文化中心大劇院舉行。