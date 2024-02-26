夏龍寶訪港第5日晤金融界商會　李家超：中央對港光榮前景充滿信心 (更新)

【18:30更新】 中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今(26日)在港進行第5日考察調研行程，早上到政府總部會見金融界人士，下午就同約40名本地及海外商會會舉行座談會，了解香港經濟最新情況。李家超表示，夏寶龍展示中央對香港一貫的支持及關心，會上廣泛聽取不同組別代表意見，包括經濟發展、如何融入大灣區及內地市場、區域合作及吸引外資等。李家超說中央重視香港作爲國際城市地位，對香港光明前景充滿信心。

約早上10時半，夏寶龍的車隊抵達政總，特首李家超、財政司司長陳茂波、副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇等多名官員在場迎接，而在夏寶龍抵達政總前，多名財金界人士，包括金融發展局主席李律仁，金銀業貿易場理事長張德熙等，已先後到達政府總部。其後夏寶龍與金融界代表會面。據了解，他們在會上討論如何強化香港作為國際金融中心地位。

在下午，夏寶龍就同約40名本地及海外商會會舉行座談會，了解香港經濟最新情況。李家超在會後指，夏寶龍對香港光明前景充滿信心，又說夏主任與商會會面期間，有個別商會代表提及基本法《23條》，表達支持及理解。他透露，夏寶龍今次訪港的主題是經濟發展及地區治理，會上主要討論如何促進經貿合作，增加商機。

許正宇： 夏寶龍重視香港國際金融中心地位

財經事務及庫務局局長許正宇在會後表示，夏寶龍表達對香港作為國際金融中心的高度重視，並聆聽業界對香港未來發展及國際金融中心業務的意見，鼓勵業界在不同層面說好香港故事。他強調特區政府會繼續專注做好金融市場發展，包括互聯互通及人民幣離岸市場，重申《基本法》23條立法為香港提供穩定及可預見的環境，對金融發展十分有利。