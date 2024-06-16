外交部駐港公署強烈譴責岑耀信及英國政客炒作 奉勸立即停止卑鄙政治操弄

終審院海外非常任法官岑耀信(Jonathan Sumption)日前辭任，他日前接受訪問時指上月民主派47人初選案中，對14名不認罪的被告判罪名成立，是令他離任的「最後一根稻草」。外交部駐港公署今日(16日)發稿，就針對近期香港特區終審法院英籍非常任法官Jonathan Sumption辭任並發表負面文章詆毀香港法治，以及個別英國政客藉此進行炒作抹黑香港國安法律，表示強烈不滿，予以嚴厲譴責。

發言人指出，透過打「法官牌」詆毀特區法治「金字招牌」是英方插手香港事務、阻擾「一國兩制」全面準確實施的一貫卑鄙伎倆。 2022年3月，英方就以所謂「民主」「人權」為藉口，「召回」特區終審法院兩名英籍非常任法官，上演自取其辱的政治鬧劇。這次Jonathan Sumption一反先前兩度撰文為自己擔任特區終審法院非常任法官進行辯護的立場，公然背棄法官職業道德和法治精神，妄評特區國安案件，抹黑特區法治，個中緣由不言自明。英國一些反華政客藉機鼓譟，更暴露出其見不得香港好、看不得香港治的陰暗心理。

發言人強調，香港國安法和香港國安條例的製定實施完全符合國際法和各國通行慣例，充分借鑒其他普通法國家司法實踐，充分尊重和保護人權，效果有目共睹。真正破壞香港法治的，正是那些口口聲聲「維護法治」「保障人權」的外部幹預勢力。他們悍然違反國際法原則和國際關係基本準則，肆意抹黑香港國安法律和特區司法制度，甚至冒天下之大不韙，公然恐嚇、威脅制裁特區法官和檢控官，早已引發香港社會各界憤慨，為國際公平正義所不容。