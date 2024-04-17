外交部駐港公署新任特派員崔建春抵港履新 李家超：保持緊密合作

行政長官李家超今日（17日）在禮賓府與新任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春會面。 李家超歡迎崔建春來港履新，並感謝外交部和外交部駐香港特別行政區特派員公署對特區政府的長期支持，以及為在外港人求助方面提供支援和照顧。特區政府和特派員公署的工作一直保持緊密聯繫和合作，特區政府在組織香港特區代表團到外地推廣香港和拓展商機、爭取香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，以至安排特區青年公務人員以中國人員身分到聯合國系統任職等事宜上，均得到特派員公署的大力協助和推動。 李家超感謝外交部和特派員公署在香港特區就《基本法》第23條進行本地立法的過程給予的支持，對外國政府和政客針對香港的抹黑和攻擊作出及時、有力的反駁。他相信特派員公署在崔建春特派員領導下，會繼續支持香港融入國家發展大局，鞏固和提升國際化優勢，對外開拓更多發展空間，說好香港及「一國兩制」的故事。

崔建春在外交部駐港公署網站致辭，指「一國兩制」實踐在香港取得成功，隨著香港維護安全穩定、促進良政善治的制度體系得以完善落實，香港由治及興的步伐愈行愈穩，「東方之珠」前景廣闊、風光無限。

他表示，外交部駐港公署堅定維護國家主權、安全和發展利益，與外部勢力干預香港事務、破壞香港穩定的言行作堅決鬥爭。公署充分發揮「外交所長」，為特區對外交流合作搭建橋樑，助力香港繁榮發展。