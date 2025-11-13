外交部駐港公署辦四中全會精神專題宣介會 崔建春 : 投資中國就是投資未來

崔建春在會上介紹四中全會的意義，回顧十四五規劃的主要成就，並詳細介紹了十五五時期的核心目標，包括高質量發展取得顯著成果、大幅提高科技自立自強、提升社會文明程度及人民生活品質，以及更鞏固的國家安全屏障等。當中亦有提及要促進港澳長期繁榮穩定、貫徹一國兩制方針、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，確保由愛國者治港治澳，提升特區依法治理效能，支持港澳更好融入國家發展大局。

崔建春指，十五五規劃支持港澳在經濟、科技、文化等領域深化合作，完善便利港澳居民，在內地生活和發展事業的政策。港澳要發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢和重要作用，包括鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，並支持香港建設國際創新科技中心及國際人才高地。

崔建春指出，一個邁向現代化的中國，將為世界帶來更多穩定和正能量。十五五時期，中國將進一步深化改革、擴大開放，推動經濟高質量發展，為中國與世界的合作開闢更廣闊空間。他說，中國是理想和安全的投資地，並且充滿前景的投資目的地；亦將為世界提供更多發展機會、更好的營商環境。他又形容「相信中國就是相信將來，投資中國就是投資未來。我們知道將來有很多問題，但我相信你們所有人合作，我們可以取得很多成就，投資中國就是投資你的未來。」