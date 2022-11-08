外交部駐港特派員指由亂入治證法治可靠 李家超：法律周出席者對港投信心票

香港盛事一項接一項舉行，一連5天的香港法律周展開，邀請到27名國際法律組織領袖、東南亞國家政府高級官員等來港出席，特首李家超透過視像在開幕禮致辭，稱接連舉辦國際活動，顯示本港重返國際舞台，參加者出席展示對本港法治和「一國兩制」優勢投下信心一票。外交部駐港特派員劉光源致辭亦指，本港實現由亂到治再證明法治是最可靠管治方式，並會持續改善法制令「一國兩制」更有生命力成長。

李家超表示，上周邀請到國際金融領袖來港出席投資峰會，今周就有頂尖法律專業人士出席法律周，清晰反映本港重返國際舞台，相關專才已準備好為世界提供最佳服務。他說出席嘉賓展示對本港司法有信心，重申本港法治制度優越，《基本法》確保各種權利和自由。他另外提及在國家支持下，國際調解院籌備辦公室將設於香港，將來調解院將為國際爭議提供友好、靈活、經濟、便捷的調解服務。

劉光源亦指，法治今後繼續幫助香港保持長期繁榮穩定。他提到「一國兩制」25年來由概念到成功實踐，不會忘記初心，有需要時永不停止改善政策，必須延續持續完善改善本港法律體系和制度機制的精神，讓「一國兩制」成長更具活力。

法律周昨起至周五(11日)在灣仔會展舉行，出席人士包括來自國際統一私法協會、海牙國際私法會議和聯合國國際貿易法委員會，東盟成員等法律界人士。