外傭東南亞雜貨店匯款失敗未獲退款　海關拘東主母女

一名外傭在大埔一間東南亞雜貨店匯款4萬元後，款項未有被匯到指定戶口，雜貨店負責人亦無退款，海關經調查後拘捕涉案雜貨店兩名女東主，兩人獲准保釋候查，調查仍在繼續，海關不排除有更多人被捕。消息指，被捕兩人為母女關係，而警方亦正調查案件是否涉及欺詐成分。

案發時未獲發經營金錢服務牌照

消息指，涉案東南亞雜貨店為一個集團旗下其中一間分店。案中外傭在5月23日匯款，惟該店在5月30日始獲發經營金錢服務牌照。外傭在懷疑受騙後，其僱主在7月中於社交平台發文揭發事件，集團於7月14日取消該雜貨店的經營金錢服務牌照，海關則在7月21日拘捕該名44歲女子，再在今日拘捕其19歲女兒。

海關金錢服務監理科金錢服務調查課署理助理監督盧詠欣表示，海關上月中在社交平台留意到，有外傭僱主提及案件後，主動聯絡受害外傭了解情況。在得知涉事東南亞雜貨店負責人，於接受匯款當日並無持有有效金錢服務經營者牌照，遂在上月21日以涉嫌無牌經營金錢服務，拘捕該雜貨店一名44歲女東主。海關在跟進調查後，發現雜貨店以合伙人形式經營，今日再拘捕該店另一名19歲女東主。調查顯示，涉案雜貨店在2018年已領有商業登記及經營零售業務，暫匯款服務方面暫未發現涉其他相關案件。