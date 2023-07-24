外傭涉借出戶口洗黑錢 警破51宗騙案拘31人

中區警區人員7月17日至7月24日展開代號「千國」(SWARMNATION)的打擊詐騙及「洗黑錢」執法行動，在全港多區拘捕6名本地男子、6名本地女子、1名非華裔男子及18名非華裔女子，年齡介乎21歲至74歲，當中包括17名外籍傭工，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。調查顯示，被捕人涉嫌與51宗案件有關，包括電話騙案、網上購物騙案、網上情緣騙案，網上投資騙案及網上求職騙案等，當中涉及51名受害人，年齡介乎19歲至91歲，損失金額共約5,700萬港元。
被捕人主要為傀儡戶口持有人
被捕人主要為傀儡戶口持有人，曾被詐騙集團誘騙借出自己的個人銀行戶口或將戶口賣給詐騙集團，用作接收及清洗各種科技罪案的犯罪得益。兩名分別為40歲及47歲的非華裔女子，已被控各一項「洗黑錢」罪，案件將於8月8日在東區法院提堂；而其他被捕人已被獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。
警籲市民小心保護個人資料
警方呼籲市民應小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。