外傭涉借出戶口洗黑錢 警破51宗騙案拘31人

中區警區人員7月17日至7月24日展開代號「千國」(SWARMNATION)的打擊詐騙及「洗黑錢」執法行動，在全港多區拘捕6名本地男子、6名本地女子、1名非華裔男子及18名非華裔女子，年齡介乎21歲至74歲，當中包括17名外籍傭工，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。調查顯示，被捕人涉嫌與51宗案件有關，包括電話騙案、網上購物騙案、網上情緣騙案，網上投資騙案及網上求職騙案等，當中涉及51名受害人，年齡介乎19歲至91歲，損失金額共約5,700萬港元。

被捕人主要為傀儡戶口持有人

被捕人主要為傀儡戶口持有人，曾被詐騙集團誘騙借出自己的個人銀行戶口或將戶口賣給詐騙集團，用作接收及清洗各種科技罪案的犯罪得益。兩名分別為40歲及47歲的非華裔女子，已被控各一項「洗黑錢」罪，案件將於8月8日在東區法院提堂；而其他被捕人已被獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。