外出買餸母涉獨留兒童被捕 3歲女童爬出簷篷受困

深水埗一幢唐樓，昨日有一名被獨留家中的3歲女童，疑心急尋母，爬出屋外晾衫架時被卡住，幸獲熱心街坊合力相救。女童沒有受傷，並送往醫院檢查。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕44歲母親。有立法會議員指，深水埗有社區客廳可暫託小朋友，又稱家長或輕視獨留兒童在家中的風險，促政府加強宣傳兩者。

事發昨早8時03分，黃竹街1J號一幢唐樓有一名年約3歲的女童，站在單位外的簷篷上，身體卡在晾衫架兩支杆之間，情況十分驚險。從街坊提供照片可見，至少有兩名街坊走到單位內協助女童，最終由兩名男子捉住女童雙手，合力將她救回屋內，幸未釀成意外。警方及消防接報到場，女童已安全返回單位內，沒有表面傷痕，父親聞訊後亦趕到現場，陪同女兒前往明愛醫院接受檢查。