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2024-02-21 04:31:54
日報

外出買餸母涉獨留兒童被捕 3歲女童爬出簷篷受困

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疏忽照顧兒童

女童一度站在唐樓外的簷篷，終由熱心街坊救回安全位置。(街坊提供)

深水埗一幢唐樓，昨日有一名被獨留家中的3歲女童，疑心急尋母，爬出屋外晾衫架時被卡住，幸獲熱心街坊合力相救。女童沒有受傷，並送往醫院檢查。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕44歲母親。有立法會議員指，深水埗有社區客廳可暫託小朋友，又稱家長或輕視獨留兒童在家中的風險，促政府加強宣傳兩者。

事發昨早8時03分，黃竹街1J號一幢唐樓有一名年約3歲的女童，站在單位外的簷篷上，身體卡在晾衫架兩支杆之間，情況十分驚險。從街坊提供照片可見，至少有兩名街坊走到單位內協助女童，最終由兩名男子捉住女童雙手，合力將她救回屋內，幸未釀成意外。警方及消防接報到場，女童已安全返回單位內，沒有表面傷痕，父親聞訊後亦趕到現場，陪同女兒前往明愛醫院接受檢查。

疏忽照顧兒童

父親聞訊趕赴現場，陪同女兒到醫院檢查。

女童疑尋母爬出窗外

據目擊事件的街坊透露，涉事住所為劏房單位，當時女童父親外出工作，母親則到北河街買餸，獨留女兒在家中，女童疑為尋找母親而爬出窗外，失平衡跌落晾衫架，致身體卡在兩杆之間，動彈不得。警方經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕女童的44歲姓李母親，案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。

立法會議員陳凱欣向本報表示，基層家庭一般沒有能力聘請傭人照顧家中幼童，部分家長或會把握幼童睡覺的時間落街買餸，直言他們危機意識欠奉，「佢概念知唔知獨留兒童在家會好危險？」她認為，政府可重新加強宣傳獨留兒童在家的風險，又說以往本港社區有良好的睦鄰關係，可交託子女予鄰居暫時照顧，「依家某啲屋苑或劏房關係又可唔可以做到咁？」

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陳凱欣倡增設小型社區客廳

陳凱欣亦提到，18區關愛隊會陸續在各區設立辦事處，認為已登記的家庭可短暫把子女帶到辦事處，做法亦較容易處理。首個社區客廳去年在深水埗福華街推出，她認為家庭未必知道可以暫託小朋友，希望政府加強宣傳，以及在劏房戶較多的地區增加不設廚房和浴室的小型社區客廳，相信聯同非政府組織的社區中心，有助解決託兒服務或社區保母服務不足的問題，「呢啲客廳可以幫一幫手，幫到部分家庭。」

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