外判地勤沒收乘客葡撻擅自食用　香港快運：已即時解僱

社交平台周三（26日）流傳一幅Instagram限時動態截圖，指有乘搭香港快運的乘客試圖帶連鎖快餐店的葡撻上機，惟被職員沒收，有數名職員涉擅自食用葡撻。香港快運早前證實有一名外判地勤員工違反處理遺留食物的正確程序，將作內部處分，至今日(29日)再發聲明表示，涉事員工已被相關機場地勤服務商即時解僱，強調地勤人員會於登機前提醒旅客相關規定，但並不會沒收乘客食物。
香港快運今日再發聲明，指鑑於近日有關機場地勤服務外判商之員工嚴重違反處理乘客遺留食物的正確程序一事，香港快運首席營運官 Sinead Conroy 表明對此事高度重視，涉事員工已被相關機場地勤服務商即時解僱，並對其所有員工重申正確處理程序。
香港快運在聲明強調公司一直以乘客為先，並堅守專業操守標準，絕不容忍任何不符合服務準則的行為。香港快運亦已就此與該服務商檢討現有的員工指引，並要求該公司加強內部培訓，確保為香港快運乘客提供服務的員工，操守表現符合專業標準。
聲明又提到，香港快運容許旅客攜帶食物及飲料登機，惟不得在機艙內進食外帶食物及飲料，地勤人員會於登機前提醒旅客相關規定，但並不會沒收乘客食物。
有關截圖寫有「到底有幾鍾意食葡撻？UO（香港快運航空）客帶嘢食上機，俾同事收X曬」，又稱「提提大家HK Express係嚴禁攜帶外來食物上機」。截圖可見3名人士將連鎖快餐店的3盒葡撻打開，當中有人掛職員證。
香港快運於官網表示，旅客不得在機艙內進食外帶食物及飲料，如需購買餐飲，要於航班起飛前至少48小時，透過官網加購。另旅客可以攜帶飛行途中正常用量的嬰兒奶粉上飛機。