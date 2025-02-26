外判工疑造假｜4工人遭解僱多個團體聯署　工會：工友忘記拍照證明工作補拍

近日接連有政府部門的外判清潔工人被市民揭發涉工作過失。有市民於社交平台上載短片，質疑上周六（22日）在深水埗南昌街一帶有食環署外判清潔工涉「自編自導自演」，在張貼自攜之街招後，拍攝留下工作證明再自行清理。
事件引起市民關注，食環署於周一（24日）發新聞稿，表示十分關注事件，已指示承辦商在調查完成前，停止涉事人員履行合約職務。署方已要求承辦商就事件提交報告，如調查證實屬實，必定會嚴肅追究，記錄在案，亦會就懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。
4名工人已被解僱
潔服務業職工會總幹事杜振豪昨日（25日）表示，事件中4名工人已被解僱，並引述工人說法，事件屬誤會，因公司要求工人在清理街招後要拍照記錄，當時工人忘記拍照而補拍。
多個勞工團體聯署
昨日（25日）晚上11時，多個勞工團體及個別人士聯署，認為食環署及外判承辦商處置失當，要求部門及公司撤回解僱決定，讓涉事工人復職。同時也要求食環署應與公司檢討監察和申訴機制。
聯署：補拍與「造假」有天淵之別
聯署內容指，上述「調查」不足半日即完成，2月25日早上碧瑤已正式解僱4位工人。據了解，作出解雇決定的公司管理層，此前未有直接與涉事工人面談。聯署中引述被解僱的工人解釋，清理街招時會拍照留為紀錄，如有需要會將紀錄交給食環署，說明工人已在特定時間及地點完成工作。事件發生時，只是工人清理街招後忘了拍照，然後回到特定地點「補拍」照片，「我們認為工人的說法合情合理，也符合勞工團體對前線日常工作的理解。其實，拍照紀錄是否應該由前線基層工人負責，本身便有值得爭議的地方。再者，補回工作紀錄份屬平常，各行各業皆見，或可說是工作程序的瑕疵，但與「造假」有天淵之別。」
質疑碧瑤解僱決定倉促
聯署中又質疑碧瑤作出解僱決定「倉促作出這個決定，恐怕是在巨大壓力下希望盡快息事寧人，但未有充分考慮工人的權益和感受。」同時，批評食環署本應遵循既有的內部調查機制，但尚未了解清楚事情真相，即日便已將事件轉介警方跟進。