外判工疑造假｜4工人遭解僱多個團體聯署　工會：工友忘記拍照證明工作補拍

有清潔工人被目擊「自貼自清」街招，涉嫌造假。(網上片段截圖)

近日接連有政府部門的外判清潔工人被市民揭發涉工作過失。有市民於社交平台上載短片，質疑上周六（22日）在深水埗南昌街一帶有食環署外判清潔工涉「自編自導自演」，在張貼自攜之街招後，拍攝留下工作證明再自行清理。

事件引起市民關注，食環署於周一（24日）發新聞稿，表示十分關注事件，已指示承辦商在調查完成前，停止涉事人員履行合約職務。署方已要求承辦商就事件提交報告，如調查證實屬實，必定會嚴肅追究，記錄在案，亦會就懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。