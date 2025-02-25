外判清潔工接連出事 街招自貼自清疑造假 洗水池害魚龜暴曬 議員批外判制度「三輸一贏」

近日接連有政府部門的外判清潔工人被市民揭發涉工作過失。昨日有市民於社交平台上載短片，質疑上周六有食環署外判清潔工涉「自編自導自演」，在張貼自攜之街招後，拍攝留下工作證明再自行清理。食環署稱會嚴肅跟進事件，已指示承辦商暫停涉事者職務，並會轉介警方跟進。周日於康文署管理的九龍公園內，亦有外判清潔工人未有按指引辦事，放水洗池前未有撈起池內部分魚、龜致其慘遭暴曬、乾煎。事件引起公眾關注政府的外判制度，質疑當局有否足夠監管。

食環署其後發聲明回應，表示十分關注及就事件展開調查，已指示承辦商在調查完成前暫停涉事人員職務，以及就事件提交報告。署方重申，若事件屬實，定會嚴肅追究，亦會就有關人士懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。碧瑤回覆傳媒查詢指，暫時無發現員工有刻意做假的動機及意圖，已成立小組詳細了解。

有市民昨在社交平台上載短片，片中見4名身穿食環署外判商「碧瑤清潔服務有限公司」的清潔工人，在深水埗長沙灣道與南昌街交界，涉將街招貼上路牌的柱，拍照「打卡」作紀錄之後再撕下「清理」。拍攝者「香港野豬關注組發起人」黃豪賢(Roni)稱初時還以為是自己「眼花」睇錯，於是跟隨對方拍片記錄，沒想到涉事外判清潔工竟真的明目張膽公然造假。Roni及後上前質問涉事工人，有人以國語稱「聽不懂」，又試圖解釋。期間有人稱「對不起」及與其握手；而在Roni無作出任何挑釁行為下，亦有外判工揮動手中𠝹刀。Roni直言會在整理相關片段後，向涉事部門反映。

康文署已囑按指引及善待動物

另一宗事件涉及康文署的外判清潔工。動物救援組織「龜途」周日接到通知，指九龍公園內中國花園一個大型水池在洗池期間，疑因相關職員沒有在放乾池水前，預先將池中所有巴西龜及魚撈起，使牠們慘遭「暴曬、乾煎」。組織創辦人阿邦接報後隨即到場視察，並在缺水的池塘內發現不少魚及龜在幾近乾涸的池底尋水源；另有許多鯉魚在無水的地方乾煎。阿邦更表示目睹有工人將龜丟落地上及用腳踢，形容情況「離譜」及虐待動物，於是尋求相關機構協助。據悉，警方接報到場後，相關負責人員承認洗池過程對待動物做法不恰當，承諾以後會改善及更好監管前線員工，後已將水池放水及將動物放回水池。

康文署回覆《am730》查詢表示，中國花園並非為飼養魚類或龜隻而設，現有龜隻均屬市民放置，但署方會根據指引，盡量讓被放養魚、龜在池水中繼續生活。一般來說，職員在清洗水池時會把魚或龜暫放其他水池，待完成後放回。署方指，經初步調查發現放水期間有外判清潔員工沒有跟從指引處理，其後已即時提醒所有員工，要按指引處理及善待動物，並會向清潔服務承辦商發出警告，嚴肅跟進事件。

執業律師蘇文傑指，觸犯《防止殘酷對待動物條例》的刑事罪行一般為蓄意行為，而非疏忽行為，故今次康文署個案中，外判清潔工若屬非懷惡意、蓄意不撈起魚類及龜隻，則未必構成刑責；而在食環署個案中，若清潔工拍攝記錄的目的是為了造假或詐騙，則可能會涉及詐欺罪。

議員倡設公營機構聘長工

對於現時政府的外判制度，工聯會立法會議員黃國形容是「三輸一贏」的局面，認為政府花錢、市民承受質素差的公共服務、外判工權益受剝削；唯有外判商能賺錢。黃國解釋，因不少外判工都只有一、兩年合約，加上工資偏低，很多時工作只是抱「過到骨就算」的心態。他續指，市政服務非短期工作，若當局能設立公營機構或由國企營運，讓工友獲長期聘用、工資更合理及受到應有的保障，相信可增強工友們的認同感和士氣，工作時就會多花點心思。