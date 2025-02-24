外判清潔工涉自貼街招再清理「扮工」　食環署：就懷疑偽造紀錄轉介警方跟進 (有片)

4名懷疑是食環署外判清潔工人，在深水埗工作時涉自編自導自演」，自攜及張貼街招拍攝留下工作證明後，再自行清拆相關街招。(Roni Wong fb影片截圖)

有市民今日(24日)在社交平台上載短片，指上周六（22日）下午約1時半，4名懷疑是食環署的外判清潔工人，在深水埗一帶工作時涉「自編自導自演」，自攜及張貼街招，拍攝留下工作證明「打卡」後，再自行清拆相關街招。 ▼食環署外判工人影片逐格睇▼

「香港野豬關注組發起人」黃豪賢(Roni)在社交平台facebook上載短片，片中4名身穿食環署外判商「碧瑤清潔服務有限公司」的清潔工人，星期六下午1時許在深水埗長沙灣道與南昌街交界，涉將街招貼上路牌的柱，拍照「打卡」作紀錄之後再撕下，他稱初時以為「眼花」看錯，於是於後方跟隨拍片記錄，沒想到涉事外判清潔工明目張膽公然造假。

有外判工持𠝹刀指向事主 另有人稱「對不起」 Roni指當日發現多度造假後，上前質問涉事外判清潔工，有人以普通話稱「聽不懂」，及後試圖解釋事件，期間有人稱「對不起」及與其握手；而在他無作出任何挑釁行為下，亦有外判工手持𠝹刀指向他，讓他感到有威脅。至於在片末，食環署人員建議他向「1823流動應用程式」投訴，Roni指整理完相關片段後，將會盡快向涉事部門反映事件，但強調不想針對涉事清潔工，亦不希望外界對清潔工友有偏見，指值得思考的是「點解會有咁荒謬又公然嘅事發生？」、「是單純幾個人嘅慵懶？是不可抗力的制度使然？還是，根本係新香港文化？」

食環署：指示承辦商停止4人履行合約職務 並轉介警方跟進 食環署回覆《am730》查詢表示，十分關注事件，正就事件展開調查。初步調查顯示涉事4名人員為外判街道潔淨服務承辦商的員工，署方已指示承辦商在調查完成前停止涉事人員履行合約職務。食環署發言人重申，重視外判承辦商的工作表現及其員工的行為操守，已立即要求承辦商就事件提交報告。如調查證實事件屬實，食環署必定會根據合約嚴肅追究，包括扣減服務費，並記錄在案作為日後採購服務時的考慮因素。此外，署方會就有關人士懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。發言人表示，涉事人員負責清理未經准許而張貼的街招和海報，並須拍照記錄，惟署方並沒有就承辦商人員移除街招和海報的數量設定最低指標。食環署會繼續密切監察承辦商的服務表現，確保其符合服務合約的規定。

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