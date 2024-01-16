外勞小巴司機路試不合格　陸頌雄：林世雄表現與外勞司機考牌成績相若

運輸業輸入勞工計劃引入小巴司機，早前業界稱30名小巴司機已抵港。一條柴灣專線小巴有6名內地司機考路試，但4人不合格。工聯會轄下汽車交通運輸業總工會公共小巴分會今天舉行記者會，批評政府輸入外勞司機時缺乏通盤考慮，亦沒有制定更細緻的輸入外勞指引給營辦商，以致外勞司機的考牌成績強差人意。業界認為與其在輸入外勞問題上糾結，不如改善本港小巴司機就業情況。

小巴分會主任陳逢源指出，本港和內地的駕駛文化、路面運作、考試準則等有不少差別，匆忙引進外勞司機，並沒有合理培訓及讓他們良好適應之下，合格率低乃是預料之中。另一方面，陳逢源表示，小巴營辦商一般只是以約14,300元（行業工資中位數）的薪金招聘司機，一般本港司機在沉重生活壓力下，根本不會考慮應聘。