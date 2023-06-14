外勞薪金不可低於職位工資中位數 工會憂計劃損本地工人就業機會

政府最快下月接受運輸航空業和建造業申請輸入外勞，規定每輸入一名勞工便要聘用兩名本地工人，機管局和建造業議會、香港建造商會等均表示歡迎，並會繼續善用科技減少依賴人手，提高營運效率和生產力等。財政司副司長黃偉綸強調，政府不是要藉此機會引入廉價勞工，輸入的外勞工資均不可低於相關職位的工資中位數。

不過，機場空運員工協會理事長方廷浩對計劃感憤怒、不滿政府事前未有諮詢行業工會。他向本報稱，僱主招聘外勞後便可用低薪請人，擔心機場外判工人會首當其衝失業，又憂慮本地工人與外勞不時因工作產生摩擦，最終「又走一班」加劇缺人情況，工會將研究有否下一步行動。建造業總工會理事長黃平亦向本報稱，擔心政府長期依賴外勞，打擊本地年輕人入行意欲、影響就業前景等，又說一個地方長久依賴外勞非好事，建議政府在每項工程中預留一定百分比供本地年輕人參與，累積經驗作長期發展。