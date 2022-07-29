外匯基金上半年投資虧損1442億元，歷來最差。

金管局表示，外匯基金在上半年錄得1,442億港元的投資虧損，當中組合包括債券投資虧損559億港元、香港股票投資虧損85億港元、其他股票投資虧損732億港元、非港元資產外匯估值下調128億港元；及其他投資收益62億港元。截至今年6月底，外匯基金的總資產為42,105億港元，較去年年底減少3,597億港元，而其累計盈餘為6,079億港元。

余偉文： 下半年投資環境仍十分困難

金管局總裁余偉文指，金融市場於上半年經歷嚴峻的挑戰，包括通脹持續加劇、主要央行收緊貨幣政策、地緣政治衝突以及全球經濟放緩，導致投資環境急劇轉差，環球債券和股票市場罕有地同時大幅下跌，彭博美國國債指數和標準普爾500指數亦分別錄得1973年和1970年以來的最差表現，另美元兌主要貨幣大幅攀升，亦為外幣投資帶來匯兌損失，強調面對前所未見的不利市況，外匯基金的債券、股票和外幣投資在上半年均遭受損失，整體投資於半年間錄得歷來最大的虧損。

展望下半年，余偉文指投資環境將繼續充滿挑戰，預計下半年的投資環境仍然十分困難，強調無論市況如何動盪，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則，不會因短期收益的波動影響其長線投資方向，金管局會繼續多元化的投資策略，穩定外匯基金的投資回報，以達至長期的投資目標。