外匯基金季賺千億 余偉文：全年扭虧言之尚早

外匯基金去年勁蝕2,054億元錄史上最差業績後，今年首季開局不俗，在股匯債均獲利帶動下，按年扭虧為盈，期內投資收益979億元，為2020年第四季以來最佳，兼連續兩季「有錢賺」。金管局總裁余偉文(圓圖)稱，雖然首季收益已收復去年一半虧損，但強調未來三季表現難以預測，外圍及金融市場環境仍變化亦看不通，全年能否收復去年失地，他稱希望並會盡力，惟目前難以估計。

債券收益貢獻439億

外匯基金首季香港及其他股票投資收益共288億元，去年同期共蝕340億元，債券收益貢獻最大涉439億元，外匯亦獲利252億元。余偉文指，環球利率上升，所持債券收益告升，後市須視乎美息走勢及市場對利率的預期，因所持債券年期不長，所以美息過去快速上升，對外匯基金影響較低；港股期內則受內地通關利好帶動。對於未來數季的投資環境，會否令外匯基金全年扭虧，余偉文稱金融市場仍存在多個不明朗因素，目前言之尚早亦難以預測。他說，聯儲局指現時已接近或已到達利率終點，但美國工資或服務性通脹仍高企，當局或保持高息一段時間，與目前市場預期存在差距，債券價格料波動。至於歐美銀行問題尚未完結，或有第二輪或第三輪效應暫時未見，但會在第二或第三季出現。加上環球經濟疲弱，未知會否帶來長期或短期衰退，因而影響市場情緒及引致波動。