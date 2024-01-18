外派僱員宜居城市排名 香港排名回升至第77 新加坡蟬聯世一

香港去年撤銷防疫措施，在外派僱員宜居城市排名亦有改善，最新回升至第77位較2022年升15位，但仍遠低於10年前排第17位。負責研究的機構指，社會運動後，香港在「社會政治環境」和「言論自由」方面的評分均下跌，但香港擁有優良的設施、基礎建設、娛樂選項及低犯罪率，相對於亞洲區內其他的城市仍具相當的吸引力。

全球外派人力資源顧問機構ECAInternational昨發布年度宜居城市排名，調查於去年11月進行，調查每年度進行，通過客觀地剖析一系列影響外派僱員生活環境的因素，包括醫療服務、住房及公用事業、社交網絡與休閒娛樂設施、基礎建設、氣候、個人安全等，評估全球超過500個地區的整體生活質素。