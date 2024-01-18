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2024-01-18 04:30:21
日報

外派僱員宜居城市排名 香港排名回升至第77 新加坡蟬聯世一

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宜居城市 香港

香港排名較2022年回升，但仍遠遜於十年前。

香港去年撤銷防疫措施，在外派僱員宜居城市排名亦有改善，最新回升至第77位較2022年升15位，但仍遠低於10年前排第17位。負責研究的機構指，社會運動後，香港在「社會政治環境」和「言論自由」方面的評分均下跌，但香港擁有優良的設施、基礎建設、娛樂選項及低犯罪率，相對於亞洲區內其他的城市仍具相當的吸引力。

全球外派人力資源顧問機構ECAInternational昨發布年度宜居城市排名，調查於去年11月進行，調查每年度進行，通過客觀地剖析一系列影響外派僱員生活環境的因素，包括醫療服務、住房及公用事業、社交網絡與休閒娛樂設施、基礎建設、氣候、個人安全等，評估全球超過500個地區的整體生活質素。

最新結果，本港宜居城市排名較上年度回升15位至第77位，ECA指，隨著防疫措施陸續撤銷，香港及中國內地城市的宜居程度，在過去一年間有所改善。該機構亞洲區域總經理夏力信表示，自2014年及2019年的社會運動後，香港在「社會政治環境」和「言論自由」方面的評分下跌。但香港擁有優良的設施、基礎建設、娛樂選項及低犯罪率，相對於亞洲區內其他的城市仍然具相當的吸引力。

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颱風  污染  房屋  降宜居程度

外派僱員宜居城市排行榜中，新加坡在宜居城市排名繼續蟬聯第1位，日本東京、大阪和橫濱，分別依次位列第2、第5及第7位，而韓國釜山排49位。他指，相比其他城市，香港會出現具破壞性的颱風、較高的污染水平，以及房屋供不應求等因素均降低宜居程度。而由於釜山的醫療服務、休閒娛樂項目及公共設施的質素在過去十年間顯著改善，令其排名可從2013年的第81位大幅攀升。

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中國內地城市方面，夏力信指，隨著當地整體生活水平提升，交通基礎設施及國際學校教育等領域的改善，令內地城市的排名相較5或10年前均顯著上升，如深圳由十年前152位升至去年137位，西安則升13位至去年第163位，及武漢更升15位至第145位等。

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