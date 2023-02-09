外派僱員宜居城市排行榜 疫防措施影響香港跌15位至第92

香港著力搶人才，但有人力資源顧問機構發布的「外派僱員宜居城市排行榜」，香港在2022年受疫情防控措施及政治環境影響，其全球排名較去年下跌15位至第92位。而其他亞洲地區因早已取消與新冠疫情相關的防疫限制，令其排名均有所上升。

全球外派人力資源顧問機構ECA International每年11月都會做調查，評估全球超過500個地區的整體生活質素，包括氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境，以及空氣質素。部分評估因素的評分將視乎僱員的原屬地而各有不同。

結果顯示，香港全球排名跌至92位，調查機構的亞洲區域總監關禮廉表示，每個地區在研究所得的排名除了自身因素外，亦會受其他地區的各種條件所影響。綜觀2022年，香港受持續的隔離措施、休閒娛樂活動限制，以及其他社交距離措施等，以減低新冠疫情的影響，這與亞洲以至全球的城市形成鮮明的對比。此外，較早前香港的立法會和行政長官選舉等政治環境因素的變化，亦令其排名有所下降。

同樣受大規模的新冠疫情防控限制及封城措施的影響，中國內地所有城市的排名均下降。上海於排名跌11位至第128位，但仍是排名最高的內地城市。而大連則是排名跌幅最大的內地城市，降了14位至第161位。