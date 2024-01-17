外派僱員宜居城市｜新加坡再成全球第一　香港10年間跌多少？

有機構就外派僱員宜居城市作調查，調查顯示，去年撤銷疫情防控措施後，香港的宜居程度在過去12個月中有所改善，惟過去10年間，本港的整體排名持續下降，10年間下跌60位；至於被視為香港競爭對手的新加坡，則10年保持全球第一的排名。 全球外派人力資源顧問機構「ECA International」調查，評估全球超過500個地區的整體生活質素，包括氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境，以及空氣質素。部分評估因素的評分將視乎僱員的原屬地而各有不同。

香港10年間排名大跌 據該機構最新發布《2023年度宜居城市排名》，表示香港自2022年撤銷所有新冠疫情防控措施後，其宜居程度有所改善，其中香港於2013年位居全球第17位，但於2023年則下跌至全球第77位，10年間下跌60位；亞洲則排名第4位。 ECA 亞洲區域總經理夏力信表示，自2014年及2019年社會運動後，香港在「社會政治環境」和「言論自由」方面的評分有所下跌，惟香港擁有優良的設施、基礎建設、娛樂選項及低犯罪率，相對於亞洲區內其他的城市仍然具相當的吸引力。