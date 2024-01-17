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2024-01-17 17:21:00

外派僱員宜居城市｜新加坡再成全球第一　香港10年間跌多少？

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外派僱員宜居城市｜新加坡再成亞洲第一，香港排名10年跌多少？(資料圖片／蘇文傑攝)

外派僱員宜居城市｜新加坡再成亞洲第一，香港排名10年跌多少？(資料圖片／蘇文傑攝)

有機構就外派僱員宜居城市作調查，調查顯示，去年撤銷疫情防控措施後，香港的宜居程度在過去12個月中有所改善，惟過去10年間，本港的整體排名持續下降，10年間下跌60位；至於被視為香港競爭對手的新加坡，則10年保持全球第一的排名。

全球外派人力資源顧問機構「ECA International」調查，評估全球超過500個地區的整體生活質素，包括氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境，以及空氣質素。部分評估因素的評分將視乎僱員的原屬地而各有不同。

外派僱員宜居城市｜新加坡再成亞洲第一，香港10年間跌多少？(ECA) 外派僱員宜居城市｜新加坡再成亞洲第一，香港10年間跌多少？(ECA)

香港10年間排名大跌

據該機構最新發布《2023年度宜居城市排名》，表示香港自2022年撤銷所有新冠疫情防控措施後，其宜居程度有所改善，其中香港於2013年位居全球第17位，但於2023年則下跌至全球第77位，10年間下跌60位；亞洲則排名第4位。

ECA 亞洲區域總經理夏力信表示，自2014年及2019年社會運動後，香港在「社會政治環境」和「言論自由」方面的評分有所下跌，惟香港擁有優良的設施、基礎建設、娛樂選項及低犯罪率，相對於亞洲區內其他的城市仍然具相當的吸引力。

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夏力信又指，儘管中國內地城市的宜居程度在疫情期間出現下跌，但其排名則在過去10年間大幅攀升，如深圳由2013年的152位，升至2023年的137位，上升15名。

新加坡再成亞洲第一

至於新加坡則繼續成為最適宜亞洲外派僱員居住的地點，當地的低犯罪率是其中的主要原因。夏力信稱，「相比其他城市如全球最適宜東亞外派僱員居住的新加坡，具破壞性的颱風、較高的污染水平，以及房屋供不應求等因素均降低了香港的宜居程度。」

而亞洲區內其他城市的宜居程度亦穩步上升。在過去10年間，區內多個城市的交通基礎設施、醫療服務以及娛樂設施等均取得進展，令當地的宜居程度有所提升，包括印尼雅加達、柬埔寨金邊等。

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全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）
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