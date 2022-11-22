外籍律師為車資問題向巴士車長揮拳　襲擊罪成囚8周准上訴

60歲外籍執業律師在去年7月底，在灣仔乘搭巴士往九龍期間，疑因車資問題而跟巴士司機發生爭執，及後更對司機箍頸揮拳施襲，被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪。經審訊後，今日(22日)在東區裁判法院，被改判襲擊致造成身體傷害罪成。裁判官余俊翔指，巴士司機的眼鼻四周、背部、膊頭等部分均被襲擊，案情嚴重，判處被告監禁8周。惟辯方就定罪及判刑提出上訴，期間被告獲准以2萬元保釋以等待上訴。

待過海降價才支付車資

被告Clement, Richard Mark，中文名為祈朗貽，翻查香港律師會的資料，被告為一家律師行的合夥人，於1987年在港獲得認許，並擁有調解員資格。

案情指，去年7月29日晚上10時許，被告在灣仔游泳池站登上104號新巴後，未有即時支付車資。當巴士駛過海底隧道後，車費由原本的10.9元降到6.6元，被告才拿着八達通卡支付車資。車長魯士東欲伸手阻止，但被告強行拍八達通卡，其後才拿出數枚硬幣，惟車長將被告手中一枚5元硬幣投入錢箱後，被告變得情緒激動。

車長隨即停車及讓其他乘客疏散，但阻止被告落車。其後被告卻向車長施襲，包括打他背部2至3下、箍頸，及拳打他臉部先後共9至10次。事後車長送院檢查，他的右眼側有內出血及左眼軟骨裂開。

襲擊致造成身體傷害罪成囚8周

裁判官裁決時指，遇襲車長作供清晰直接，接納其證供。但不接納被告聲稱在入硬幣時，他的手腕被車長捉緊而有瘀傷，以及他被困在巴士內時感到呼吸困難的說法。車長當時帶手套及只是抬高被告的手腕逾2分鐘，認為車長不可能導致被告受傷，加上被告被困在車後，四處亂走及與車長起衝突，認為其行為與有呼吸困難的情況不一致。

余官續指，透過閉路電視的片段，見到車長當時除了觀望被告外，亦沒有表現出其他動作，但被告施襲，故認為被告以暴力方式對待他人是不合情理。其後經醫療報告，更發現車長的眼鼻四周、背部、膊頭等部分都因襲擊而受傷，需要留院觀察3天，因此就本案裁定罪成。惟裁判官考慮到被告初犯，以及有專業背景後酌情減刑，判被告監禁8星期。