外賣員偷飲偷食外賣稱「試毒+罰客」　Keeta：或承擔相應法律責任

近日在社交平台Threads上，有網民圖文並茂地表示，一名Keeta「步兵」外賣員在送餐途中偷飲顧客飲品，在其個人社交平台上，發布多段偷飲的全過程。在影片中，涉事外賣員於九龍灣德福廣場內打開客人的飲品，聲稱要「驗毒」並直接喝了一口，及後蓋好杯蓋放回外賣袋。在另一段影片中，他正為一為買了漢堡的客人送餐，途中他偷吃了客人的薯條，並在影片配上文字指，「人哋啲外賣係特別好食。懲罰來的，條友遲咗少少係咁喺度打電話吹(催)」，警告「咪×再吹(催)，再吹(催)我嘅話再食」。

事件曝光後，該「步兵」更在社交平台炫耀自己的收入，發文稱「做咗一個鐘已經$98，時薪×打晒大學畢業學歷嗰啲垃圾工」，並透露當日共接了五張外送單，總收入為136.94元。他最後自揭因為多次違規，已被外賣平台終止合作協議。至於涉事的漢堡店表示已向外賣平台交涉，即時封鎖涉事外賣員帳戶，又指店內閉路電視拍到該名男子進出畫面，將把截圖張貼於店舖門外，呼籲街坊廣傳有關資訊。

Keeta：送遞員有機會承擔相應的法律責任

Keeta回覆《am730》查詢稱，已終止涉事送遞員的服務協議。Keeta又指，如發現送遞員自行拆開餐品包裝再交予顧客，一經查證，因應事件嚴重程度，Keeta將採取嚴厲措施，包括終止其服務協議，送遞員亦有機會承擔相應的法律責任。