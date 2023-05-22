外賣平台戰火再起 美團KeeTa今攻港 派優惠創遲到補償

香港外賣平台市場競爭激烈，內地龍頭美團(3690)於2月公布殺入香港市場，即以高薪「招兵買馬」，經過多月部署，旗下外賣平台KeeTa將於今日早上8時起正式上線，並以人口密集的旺角及大角咀為首站試點，其後逐步將服務拓展至新區域，料年底覆蓋整個香港，並推出「10億激賞」利誘新客及餐廳加盟。對於有新競爭者加入戰場，本港兩大龍頭之一的foodpanda指，反映香港市場仍有潛力，戶戶送認為外賣市場前景十分樂觀。

旺角及大角咀 成首站試點

美團指，「10億激賞」包括餐飲優惠、免運費等，而每位註冊新用戶獲贈的300元優惠券，折扣獎賞包括超值專區優惠券、「額滿」優惠券、免運費券等，首階段不少餐品最低消費額僅50至60元，顯著低於其他平台。此外，KeeTa指會獨家推出「準時保」政策，用戶下單後即可免費獲得準時保服務，當用戶訂單實際送抵時間超出預計最遲時間15分鐘後，KeeTa將針對符合條件的訂單補償不同金額、無任何使用門檻的優惠券，補償優惠券會於約24小時內自動送出。KeeTa發言人指，經過前幾年疫情，本港外賣市場快速發展，冀通過滿足消費者對品質外賣服務需求，連接餐飲商戶，助其開源，亦為送遞員帶來更靈活和更佳回報的工作機會。另外，集團指其KeeTa的品牌名稱與「快速」有關，主要受獵豹cheetah一詞啟發，而獵豹又以風馳電掣聞名。

foodpanda：反映港市場具潛力 戶戶送擬推更多優惠

面對新來競爭者，foodpanda回應時指，樂見外送平台行業百花齊放，令消費者和送遞員有更多選擇。美團選擇在這個時刻進場，正正反映外送平台於香港仍有發展潛力，將一如既往，做好自己本分、以顧客為本，致力服務大家，繼續為業務發展打造一個可持續的生態系統。會否有新優惠迎戰，她稱「密切留意」。另外，戶戶送(Deliveroo)香港區發言人指，在港發展逾7年，一直對食物及生活百貨外賣市場前景十分樂觀，視競爭為推動創新動力，

隨著外賣行業持續發展，歡迎更多平台加入，提升用戶體驗，致力提供多元化且物超所值選擇，近期推出新會員一蚊一month試用計劃、外賣自取低至6折優惠等，並計劃稍後推出更多優惠，為用戶帶來多重驚喜。