外賣平台投訴升三成 自取折扣價貴過餐廳原價

抗疫2年兼「限聚令」下，在外賣平台上「搵食」已成不少人習慣，消委會接獲得投訴更直線上升，2019年時錄得115宗，2021年時升至772宗，今年首6個月已達522宗，較去年同期升逾三成。有月費會員投訴平台所示外賣自取聲稱「折扣價」，發現比餐廳原價更貴。消委會指，平台及食肆均須審視營商手法，增加價格透明度，以免傷害商譽。

消委會總幹事黃鳳嫺直言，外賣平台投訴因疫情「簡直係直線上升」，由19年115宗至去年達772宗，今年首6個月的522宗投訴中，近半(235宗)與送貨延誤有關，其次為收費爭拗(116宗)，加起來已佔所有投訴的六至七成；會籍投訴也有所上升，2019年13宗，2021年升至77宗，今年首6個月已達72宗。她認為當外賣平台生意愈來愈蓬勃時，消費者也須知道問題所在和如何保障自己。

投訴個案中，袁小姐於A外賣平台登記成月費會員，以享用更多優惠。平台顯示外賣自取可以七五折(30元)享用原價40元雲吞麵，惟到餐廳取餐時發現價目表雲吞麵只售30元。她之後透過平台於另一餐廳外賣自取乾炒牛河，平台同樣顯示折扣優惠由原價79元減至59.2元，惟去到餐廳發現原價僅56元，平台折後價比餐廳原價更貴，感被誤導。

消委會：消費者對平台和食肆皆失望

經投訴後，A平台指餐廳決定平台定價，已敦促相關部門及涉事餐廳改善。黃鳳嫺表示，餐廳於平台定價不同未必涉違任何法例，但「對消費者觀感真係好差，以為有折原來出到嚟無折」；消費者也會對平台感失望，對兩者商譽也無益。

另有投訴人登記帳戶後試用2日感不合用，刪除後仍被收8個月月費，會方促平台以電郵或短訊向用戶發月費提示。