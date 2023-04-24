外送員到政總外請願 工會要求立法規管外賣平台

服務業總工會及外送員代表共5人，今早（24日）到政府總部外請願，要求立法規管外賣平台，保障外送員權益。工會表示，隨着行業急速興起，零散化的就業模式卻一直得不到勞工法例的保障，甚至因工受傷也得不到任何補償，政府對自由工作者的權益保障欠奉，更有部分僱主為了減省開支，利用現行的法例漏洞，導致出現了假自僱的現象，產生了很多勞資問題。
工會批評政府對「假自僱」現象不聞不問
工會又指，外送平台送遞員的職安問題亦受關注，過程中因為意外而受傷或者身亡事件，在過去的幾年時間裡可謂是數以百計，每一次意外事件發生後，因為僱主不承認僱傭關係，因此喪失《僱員條例》及《僱員補償條例》僅餘的保障，所以家屬最後只能賠獲少量慰問金。政府對此「假自僱」現象不聞不問，未有着力堵塞漏洞，無疑等同默許平台繼續剝削勞工意外權益、逃避企業社會責任。只要一日沒有明確僱傭關係，針對外送員在工傷方面推出指引，外送員的勞權問題情況只會愈加嚴重，持續上演新事件。
工會倡六項建議及要求
- 立法規管平台營運，設立發牌制度監管平台公司，在發牌制度內，公司必須詳細列明薪酬待遇的計算方式，處理爭議問題的透明度，不得單方面隨意壓價保障工人權益
- 針對外送員在工傷方面推出指引，為零散工及兼職員工購買一份符合現時《工傷條例》保障標準的團體保險，增加賠償金額，為外送員提供切實的工傷保障
- 訂立欠款保障條例，可參考現時建造業處理欠薪的做法（參考現時《僱傭條例》第 43C 條，總承判商與前判次承判商支付次承判商僱員工資的法律責任）。如工作者被拖欠服務費或其他勞動收入，平台執業者需與中介公司或中介者共同及各別承擔法律及支付責任
- 明確僱傭關係，為外送員爭取受僱資格，杜絕假自僱，落實外送員應享有的保障和福利
- 設立自由工作者登記制度，要求平台聘請有登記的外送員，打擊黑工及治安問題，保障本地合法勞工的權益
- 要求特區政府加大抽檢力度，實行跨部門聯合執法，盡快處理黑工氾濫及其引發的交通意外危險性高的問題