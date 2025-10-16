香港國際機場的旅客捷運系統(APM)，10月16日至31日部分日子將提早至晚上8時收車進行測試，期間部分旅客要改用自動人行道，或乘搭特別巴士前往登機閘口，機管局呼籲旅客要預留充足時間登機。
一周5晚提早收車測試
機場旅客捷運系統現正進行提升工程的測試工作，往返一號客運大樓及T1中場客運廊的旅客捷運，會由凌晨1時提前5小時至晚上8時收車，海天中轉大樓至一號客運大樓的旅客捷運則提早4小時至晚上8時收車。服務會提早結束的日子，包括10月16至17日、19至20日、22至24日、26至27日，以及29至31日，即期內一周測試5日，周二、六服務不變。
在受影響時段內，到一號客運大樓閘口40至80登機的離境旅客，屆時須使用客運大樓的自動人行道，要到T1中場客運廊閘口201至230登機的旅客，則要於一號客運大樓閘口520乘搭接駁巴士。至於抵港旅客，在閘口40至80落機的旅客要使用自動人行道前往入境檢查大堂，經T1中場客運廊抵港的旅客就可乘搭捷運系統，再轉用自動人行道。當局會同時提供單程巴士，接載有特別需要人士從閘口40至80往入境檢查大堂。
暑假提早收車測試釀人龍掀關注
在剛過去的暑假尾聲，機場旅客捷運系統亦一度按計劃提早收車，以進行提升工程。由於當時正值外遊回港高峰期，有回港市民對於晚上8時許開始出現等車人龍感不滿，亦在社會引起不少討論和關注，機管局隨後取消兩晚測試。立法會議員張欣宇當時建議，機管局應將測試安排在旅客較少的時段進行，並配合航班時間表，加強禁區巴士調度與分流，盡量降低對旅客影響。