外防輸入｜4月1日起取消9地區熔斷機制　抵港檢疫期縮至最短7天

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今日(21日)公布第五波疫情期中檢視，並宣布於4月1日起將取消對9個地區的熔斷機制，並會由即日起取消將海外地區劃分成高、中及低風險地區，容許所有已完成接種兩針疫苗的港人返港，最短只須在檢疫酒店檢疫7天。林鄭月娥形容，容許9個地區港人返港不能視為「放寬」，而是「理順」政策，讓滯留外地的港人逐步有序返港，重申本港外防輸入仍然是非常嚴格。

林鄭月娥公布，4月1日起將調整海外地區抵港檢疫要求，不再劃分為高、中及低風險地區，並容許所有已完成接種兩針疫苗的港人，持有登機前48小時的陰性核酸檢測結果及檢疫酒店的預訂證明可返港。她續指，有關人士抵港後需要在機場接受「快速核酸檢測」的檢測待行安排，取得陰性結果會獲發14天檢疫令，入住檢疫酒店後須每天接受快速測試，並會於第5天進行核酸檢測。

第5至7天檢測陰性可提早離開

林鄭月娥指，若檢疫人士於第5天核酸檢測呈陰性、第6及第7天快速測試呈陰性便可提早完成檢疫，其後須於第12天到檢測中心接受核酸檢測；若選擇不提早離開檢疫酒店，他們須於第12天接受上門核酸檢測，至第14天後便可離開；而若他們檢測呈陽性便會安排遷往隔離酒店。