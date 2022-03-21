外防輸入｜4月1日起取消9地區熔斷機制　抵港檢疫期縮至最短7天

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今日(21日)公布第五波疫情期中檢視，並宣布於4月1日起將取消對9個地區的熔斷機制，並會由即日起取消將海外地區劃分成高、中及低風險地區，容許所有已完成接種兩針疫苗的港人返港，最短只須在檢疫酒店檢疫7天。林鄭月娥形容，容許9個地區港人返港不能視為「放寬」，而是「理順」政策，讓滯留外地的港人逐步有序返港，重申本港外防輸入仍然是非常嚴格。
林鄭月娥公布，4月1日起將調整海外地區抵港檢疫要求，不再劃分為高、中及低風險地區，並容許所有已完成接種兩針疫苗的港人，持有登機前48小時的陰性核酸檢測結果及檢疫酒店的預訂證明可返港。她續指，有關人士抵港後需要在機場接受「快速核酸檢測」的檢測待行安排，取得陰性結果會獲發14天檢疫令，入住檢疫酒店後須每天接受快速測試，並會於第5天進行核酸檢測。
第5至7天檢測陰性可提早離開
林鄭月娥指，若檢疫人士於第5天核酸檢測呈陰性、第6及第7天快速測試呈陰性便可提早完成檢疫，其後須於第12天到檢測中心接受核酸檢測；若選擇不提早離開檢疫酒店，他們須於第12天接受上門核酸檢測，至第14天後便可離開；而若他們檢測呈陽性便會安排遷往隔離酒店。
僅為理順安排非放寬
林鄭月娥形容，9個地區的熔斷機制已經不合時宜，認為該些地區的疫情不比香港差，而且大部分回港人士沒有病徵，認同有關措施對滯留外地的港人帶來極大困擾，但她強調做法不等同放寬外訪輸入措施，而是「理順」滯留海外港人的入境安排，讓他們逐步有序返港。她又指，4月1日已經是最快可落實的日期，並指留意到近日檢疫酒店預約率達七成，當局會加緊與業界商討騰出更多酒店接收抵港旅客。
國泰：正積極恢復4月1日後抵港航班
國泰航空歡迎政府決定解除所有客機航班從9個國家抵港的禁令，及放寬已完成接種疫苗的香港居民抵港後隔離要求，公司正積極為乘客恢復更多由4月1日起抵港的航班，並盡力減低因航班熔斷停飛而可能為乘客引致的不便，詳情將盡快於www.cathaypacific.com公布，國泰會致力維持香港與世界各地的客貨運的關鍵連繫及香港作為國際航空樞紐的地位。