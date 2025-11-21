多人涉煽惑他人不投票被捕或通緝 駐港國安公署︰須嚴懲干擾破壞選舉行徑

立法會換屆選舉於12月7日舉行。多人在網上涉煽惑他人不投票，或轉發相關帖文被捕，亦有離港者被通緝。另外，中央駐港國安公署亦發文表示，香港內外一些人不停變換手法，攻擊抹黑立法會選舉，公署必定與特區依法嚴懲干擾破壞選舉行徑。

2男1女被告分別為黃建國(55歲，冷氣工程師)、林建栻(66歲，無業)及馬惠鈴(61歲，家庭主婦)，涉嫌在2025年立法會換屆選舉期間，於社交媒體上轉載帖文，煽惑他人不投票，案件將於昨午在西九龍裁判法院提訊。