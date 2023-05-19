多元出路資訊SHOW 2023　今明兩日九展免費入場

設約30個攤位介紹經本地評審專上課程

展覽會設有約30個攤位，介紹經本地評審的專上課程，包括獲納入政府資助計劃的課程、職業專才課程、應用學位學士課程、應用教育文憑課程，以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。展覽會亦設有多場講座介紹多個課程、升學準備及策略，並設有專上學生分享環節。學友社、香港青年協會及香港基督教女青年會將提供升學及就業輔導。

教育局表示，在2023／24學年，各院校可提供的全日制經本地評審專上課程總學額預計約45,500個，當中包括約22,600個學士學位及約22,900個副學位學額。此外，不少院校亦提供應用教育文憑和其他課程，因此將有足夠學額讓成績達標的學生在本港升學。