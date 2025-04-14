多區演唱會同晚爆罪案 西九文化區疑現扒手集團

演唱會人多密集，眾人狂歡之際卻亦是犯罪分子落手時機。上周六(12日)晚多區舉行演唱會，豈料同一晚各場內發生多宗罪案。西九文化區竹翠公園疑有扒手出現，有粉絲於網上平台呼籲觀眾小心，警方證實最少接4人報案遺失手提電話；另外，啟德體育園則有人涉嫌在未獲授權下，進入場館內看「霸王騷」。

由陳卓賢、柳應廷、邱士縉、邱傲然組成的MIRROR第二小分隊「禿鷹小隊」，上周六日在西九文化區竹翠公園舉辦戶外演唱會。有歌迷在首場完結後於社交平台發文，指發現手機被偷，懷疑有集團式扒手在現場「搵食」，提醒其他歌迷注意財物安全；有網民回覆指其家人亦在現場遺失手機。

警方回覆查詢時表示，油麻地警區由昨晚至今日凌晨，接獲4人報案，稱在竹翠公園遺失手提電話，向警方備案，警方暫列作「遺失財物」案件處理。

調酒師開緊急出口