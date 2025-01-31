多區現「三無」舊衣回收箱 部份印簡體字 地政：非法放置與食環掃蕩

近期多區出現來歷不明的「三無」舊衣回收箱，即無標示負責機構名稱、聯絡方法，以及地政總署不反對通知書，惟街坊們不知就裏照樣棄置舊衣，事件引起網民熱烈討論，紛紛貼出不同地區、款式各異的回收箱，部份印簡體字，有網民猜測不明來歷回收箱收到的衣物或遭變賣牟利。地政總署稱，與食物環境衞生署於周二展開執法行動，移除非法放置的回收箱。

網民猜測假環保真牟利 最近有市民在社交平台Threads發文，指留意到街頭出現多個舊衣回收箱，款式不一惟設計簡約，幾乎全部沒有負責機構名稱或標誌、聯絡方法，亦沒有張貼獲地政總署批出的文件，部份顯示簡體字，例如「多谢支持」中的「谢」，質疑為「假」回收箱。另外，有舊衣回收箱雖印有機構及計劃名稱、聯絡電話，但地政總署文件列出是以申請擺街站方式，在街頭設置舊衣回收箱，惟署方「街站通」網上平台列明，不可透過「街站通」申請設置舊衣回收箱，機構須經民政總署「社區舊衣回收計劃」申請。

根據規定，在政府土地上放置任何舊衣回收箱前，必須向民政事務總署申請社區舊衣回收箱計劃，否則即屬非法佔用政府土地。在該計劃下，目前只有四個機構：香港地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社，在全港各區共放置187個「社區舊衣回收箱」。 申請「街站通」放舊衣回收箱也屬違規 地政總署回覆傳媒表示，在政府土地上放置任何舊衣回收箱前，應經由民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」作出申請並先獲審批，否則屬於非法佔用政府土地。地政總署和食物環境衞生署於本月28日展開執法行動，移除非法放置的回收箱。

地政總署又指署方容許合資格申請人士及機構透過「街站通」網上平台申請暫時佔用政府土地以舉辦非牟利和非籌款活動，但有關申請並不可用於放置舊衣回收箱。署方留意到有申請者利用該平台獲取不反對書，署方會撤銷違規者的不反對書並採取適當的執管行動，包括通知相關人士盡快移除違規的回收箱和騰空土地。 民政事務總署指，署方的「社區舊衣回收箱計劃」由4間非政府組織管理，並在全港各區共放置187個「社區舊衣回收箱」，若有擺放街上的回收箱放置於政府土地上但不屬計劃之下，處方會把個案轉介當區地政處作進一步跟進。每個「社區舊衣回收箱計劃」下的舊衣回收箱上均印有民政總署的名稱和標誌，以及管理機構的名稱及聯絡方法。

