多名官員續呼籲齊投票 陳國基：政府或電視台辦論壇目的相同

立法會換屆選舉將於下月7日舉行，多名政府官員繼續落力呼籲市民踴躍投票。另外，至今暫時未有候選人出席電視台或電台論壇，政務司長陳國基表示，論壇的目的是讓候選人闡述政綱和抱負，主辦方是誰都一樣。

立法會選舉舉行在即，多名政府官員繼續落力提醒市民當日齊投票，支持選舉。房屋局長何永賢在社交網頁上載短片，她聯同副局長戴尚誠，以及「幸福家族」和「票箱家族」，到簡約公屋的攸壆路項目和彩興項目宣傳；亦到過一系列過渡性房屋項目，向居民宣傳立法會選舉。她續指，「票箱家族」稍後會繼續出動，到街站接觸更多市民。