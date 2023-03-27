多名記者反映上周採訪《立場》案後遭跟蹤　記協譴責滋擾行為

香港記者協會（記協）表示，上周起收到不同新聞機構及記者反映，有多名記者遭不明男子跟蹤或監控的報告，記協強烈譴責有人試圖針對新聞工作者作出騷擾或恫嚇的行為。
HKFP女記者遭兩男跟蹤
據Hong Kong Free Press上周五（24日）報道，該報一名女記者在上周三（22日），遭兩名男子由住所外開始跟蹤，其中一人跟蹤至她的工作地點附近。
據該媒體拍攝的片段顯示，該名男子身穿便裝、佩戴藍牙耳機，記者上前質問其身份及目的時，他無作回應及逃避，其後快步離開。
多名記者亦反映遭跟蹤
記協亦收到多家傳媒的記者反映，星期二（21日）下午的《立場新聞》案審訊完結後，有兩名男子曾於區域法院記者室外徘徊，二人曾向法庭保安出示其證件。其中一人於記者室前守候逾一小時，有記者指該男子曾試圖跟隨記者離開法院。
有相關新聞工作者向記協反映事件時表示，基於事件中男子的衣著及行為，懷疑他們是便衣執法人員。
記協：對記者被跟蹤情況非常憂慮
記協指，據該會了解，以上事件涉及的記者均負責報道法庭審訊，該會對有關記者被跟蹤的情況非常憂慮，指新聞工作者、特別是法庭記者的人身安全受到威脅和壓力，會令社會大眾，包括記協在內關注新聞自由的香港市民，擔心有人企圖利用脅迫手段，損害記者行使其採訪權利，對本港新聞自由百害而無一利。
記協表示強烈關注事件，重申絕不容忍任何針對傳媒及新聞工作者的威嚇及脅迫，亦認為任何文明社會皆不會接受以跟縱或監控手法，恐嚇或滋擾媒體工作者。
記協亦認為，女性一般面對更多被他人跟蹤，或在街上和工作場所遭受騷擾的風險。記協強調，任何新聞工作者均不應因其性別而受到騷擾；由於事件或涉執法人員，記協猶為關注。為釋除疑慮，記協正向警方及司法機構查詢該等男子是否執法人員，以及是否近日曾否有針對記者的執法行動。
記協續指，如該等男子並非執法人員，促請警方嚴肅調查及跟進，早日將可疑人士繩之於法，以確保香港記者能在毋須憂慮其人身安全的情況下，行使受《基本法》第27條保障的言論、新聞、出版的自由，進行新聞採訪。