多名記者反映上周採訪《立場》案後遭跟蹤　記協譴責滋擾行為

香港記者協會（記協）表示，上周起收到不同新聞機構及記者反映，有多名記者遭不明男子跟蹤或監控的報告，記協強烈譴責有人試圖針對新聞工作者作出騷擾或恫嚇的行為。 HKFP女記者遭兩男跟蹤 據Hong Kong Free Press上周五（24日）報道，該報一名女記者在上周三（22日），遭兩名男子由住所外開始跟蹤，其中一人跟蹤至她的工作地點附近。 據該媒體拍攝的片段顯示，該名男子身穿便裝、佩戴藍牙耳機，記者上前質問其身份及目的時，他無作回應及逃避，其後快步離開。

多名記者亦反映遭跟蹤 記協亦收到多家傳媒的記者反映，星期二（21日）下午的《立場新聞》案審訊完結後，有兩名男子曾於區域法院記者室外徘徊，二人曾向法庭保安出示其證件。其中一人於記者室前守候逾一小時，有記者指該男子曾試圖跟隨記者離開法院。 有相關新聞工作者向記協反映事件時表示，基於事件中男子的衣著及行為，懷疑他們是便衣執法人員。