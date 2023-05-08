多名議員提倡高鐵「地鐵化」運作　「A4聯盟」引述運物局：目標今年分階段落實

多名立法會議員早前相繼提出建議，要求廣深港高鐵「地鐵化」，即改用類似地鐵不限班次入座、設有企位和「有車即走」等模式運作。「A4聯盟」4名議員引述政府表示，目標今年內推出時間表分階段把高鐵改為「地鐵化」運作模式。 建議開辦直達廣州東列車 「A4聯盟」楊永杰、梁文廣、張欣宇和林素蔚今日(8日)與運輸及物流局副局長廖振新會面，會後表示政府透露已成立專責小組處理有關事宜。楊永杰認為，高鐵採用地鐵模式運作有助推動「灣區一小時生活圈」，使兩地有更緊密聯繫，又建議因應商務需要乘客，開辦從香港直達廣州東站的列車，將車程縮減至1小時20分鐘。

張欣宇：高鐵採地鐵模式助疏導東鐵綫 曾任職港鐵的張欣宇認為，有關運作模式最大作用是疏導港鐵東鐵綫客流，又強調現時高鐵西九龍站每日提供164對往返內地的列車，未達設計容量頂峰，意味有加密班次和提升載客量的空間，另建議所有往深圳北的班次可加停福田站。梁文廣亦建議，可加密由香港西九龍站來往福田、深圳北的列車至每10至15分鐘一班，發揮高鐵站最大的運載力。