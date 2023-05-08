多名議員提倡高鐵「地鐵化」運作　「A4聯盟」引述運物局：目標今年分階段落實

多名立法會議員早前相繼提出建議，要求廣深港高鐵「地鐵化」，即改用類似地鐵不限班次入座、設有企位和「有車即走」等模式運作。「A4聯盟」4名議員引述政府表示，目標今年內推出時間表分階段把高鐵改為「地鐵化」運作模式。
建議開辦直達廣州東列車
「A4聯盟」楊永杰、梁文廣、張欣宇和林素蔚今日(8日)與運輸及物流局副局長廖振新會面，會後表示政府透露已成立專責小組處理有關事宜。楊永杰認為，高鐵採用地鐵模式運作有助推動「灣區一小時生活圈」，使兩地有更緊密聯繫，又建議因應商務需要乘客，開辦從香港直達廣州東站的列車，將車程縮減至1小時20分鐘。
張欣宇：高鐵採地鐵模式助疏導東鐵綫
曾任職港鐵的張欣宇認為，有關運作模式最大作用是疏導港鐵東鐵綫客流，又強調現時高鐵西九龍站每日提供164對往返內地的列車，未達設計容量頂峰，意味有加密班次和提升載客量的空間，另建議所有往深圳北的班次可加停福田站。梁文廣亦建議，可加密由香港西九龍站來往福田、深圳北的列車至每10至15分鐘一班，發揮高鐵站最大的運載力。
楊永杰倡「雲巴」啟德至油塘
另外，「A4聯盟」會上亦有向政府反映關於九龍東興建比亞迪無人駕駛電動高架列車「雲巴」的意見。楊永杰指，「雲巴」走線可以從啟德車站廣場起步，沿沐泰街和承豐道延伸至啟德跑道區盡頭，之後橫跨觀塘避風塘至茶果嶺海濱長廊，再沿茶果嶺道至港鐵油塘站，中途停靠郵輪碼頭站、麗港城站、茶果嶺站、油塘站等共8個車站。他指，茶果嶺和油塘灣未來將有約10萬人口入住，故必須有集體運輸系統協助當區居民出行，亦可令啟德回歸第二個核心商業區(CBD2)的願景。
林素蔚則提出，秀茂坪安達臣道發展區、將軍澳翠林邨和寶琳邨一帶的居民，每日需依靠巴士和小巴出入，希望當局能在興建「雲巴」接駁港鐵寶林站。「A4聯盟」引述運物局表示，目前正與深圳比亞迪公司進行技術及運營可行性研究。