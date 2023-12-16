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2023-12-16 12:26:34

多名議員財委會「零發言」　梁君彥：新形勢下非愈問得多就愈監察政府

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梁君彥表示，在新形勢下並非說愈問得多就愈監察政府。(商台提供)

梁君彥表示，在新形勢下並非說愈問得多就愈監察政府。(商台提供)

完善立法會選舉後，早前有報道指，立法會財委會會議有15位議員會上「零發言」。立法會主席梁君彥今(16日)在電台表示，在新形勢下並非說愈問得多就愈監察政府。對於建制派「班長」廖長江就有三分二政府法案參與表決議員人數未過半一事作出的「溫馨提示」，要求議員在法案投票時宜在席，梁君彥回應指，議員在暑假休假後的整體出席率和投票率都有所提高

梁君彥說，若在小組內已有詳細討論，議員在共識下毋須再在財委會花時間討論。他指上一屆有反對派逢財委會會議就用盡所有時間，因為他們不想批出任何錢給政府。所以新形勢下的做法跟以往完全不同，不是說愈問得多就愈監察政府，而是如何有效審批、監察，然後批出錢給政府，而不是阻撓政府運作的委員會。

指議員經班長「温提」後   明白顧及公眾形象提高出席投票率

對於有統計指，三分二政府法案參與表決議員的人數，未達過半數出席的法定門檻。梁君彥解釋並無影響法案的實際效力，議員工作沉重，要會見業界或市民，政府亦會趁機游說，而且辯論很多時候都沉悶，亦不是每個都如電台、電視劇那樣高興和精彩，指香港崇尚的很民主的國家都是這樣，外國議會很多時都是「小貓三兩隻就通過法案」，但經過「班長」廖長江的溫馨提示，原來有個公眾形象影響要照顧，所以議員在暑假休假後的整體出席率和投票率都有所提高

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另外，他表示現時立法會有良好的氛圍，是好時機，可以理性討論《基本法》23條立法，又指23條本地立法工作緊迫，但相信有足夠時間。

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