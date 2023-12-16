多名議員財委會「零發言」　梁君彥：新形勢下非愈問得多就愈監察政府

完善立法會選舉後，早前有報道指，立法會財委會會議有15位議員會上「零發言」。立法會主席梁君彥今(16日)在電台表示，在新形勢下並非說愈問得多就愈監察政府。對於建制派「班長」廖長江就有三分二政府法案參與表決議員人數未過半數一事作出的「溫馨提示」，要求議員在法案投票時宜在席，梁君彥回應指，議員在暑假休假後的整體出席率和投票率都有所提高。

梁君彥說，若在小組內已有詳細討論，議員在共識下毋須再在財委會花時間討論。他指上一屆有反對派逢財委會會議就用盡所有時間，因為他們不想批出任何錢給政府。所以新形勢下的做法跟以往完全不同，不是說愈問得多就愈監察政府，而是如何有效審批、監察，然後批出錢給政府，而不是阻撓政府運作的委員會。