多啦A夢主題纜車翱翔昂坪天際 巡迴特展收費展區再加場 6.17售票

近月多啦A夢的身影在香港無處不在，亦現身於昂坪！昂坪360與AllRightsReserved合作，昨日舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」開幕禮，期間不單有多啦A夢主題纜車，更有胖虎演唱會、主題巨型扭蛋機等裝置供打卡。不過粉絲要留意，3輛主題纜車只有兩車載客，亦不設指定排隊位置，須與其他輪候水晶纜車乘客一起排隊，若粉絲想乘搭多啦A夢列車，或須「搭多幾次」。另外，於7月13日起舉行的《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展(收費區)宣布延長開放一周，門票於下周一中午開售。

「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」即日起至9月1日舉行，活動期間有3架「100%多啦A夢」主題纜車翱翔天際。當中一架為裝飾列車，不會載客，粉絲們從外拍攝可見車廂內「逼滿」31隻不同造型的多啦A夢。至於兩架載客纜車由水晶纜車改造，車廂以多啦A夢標誌性的藍色為主調，並繫上全新登場法寶「100%朋友召喚鈴」；主題纜車與一般水晶纜車同時開動，亦不設專屬排隊位置，粉絲想「搭中專車」便要看當日運氣。

除主題纜車外，昂坪市集亦有大量的多啦A夢打卡裝置，最搶眼的莫過於「100%朋友召喚鈴」造型主題巨型扭蛋機，購買價值360元「360季度通」的賓客可在本年11月30日前無限次乘搭標準纜車，更會獲得一個巨型扭蛋機代幣，所獲取扭蛋內放有「隨意門」、「時光布」等法寶造型文具。另外，數個多啦A夢1:1原大造型雕塑將於昂坪市集不同角落出現，而胖虎就會在昂坪市集菩提樹前的昂坪獨家「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置中「大展歌喉」。

昂坪360總經理董沛銓期望透過活動和展覽，引起本地市民共鳴，亦吸引內地和海外遊客到訪，推動本地遊覽熱潮；料人流最少有單位數百分比的增長。至於為何多啦A夢纜車只有3架，他則指「物以罕為貴」，市民能否坐到只可「隨緣」，「嚟搭多幾次就會有機會坐到」，而即使在昂坪市集與主題纜車打卡，亦是不錯的體驗。

多啦A夢特展延長開放

另外，AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，下月13日起於尖沙咀舉行「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展收費區將會延長開放一星期，由8月12日起額外開放至18日。他解釋，得悉不少粉絲買不到門票而失望，故延長展期，新一輪門票發售時間為6月17日早上11時，在Klook網站發售。至於免費展區則不會延長如期於8月11日完結。