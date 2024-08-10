多啦A夢展免費區明日結束　主角將現身4場感謝祭與粉絲見面（附時間表）

為期約一個月的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站，免費展區明日（11日）率先結束，主辦單位特別安排四場「多啦A夢與好友」感謝祭。
多啦A夢今早驚喜現身
多啦A夢今日（10日）早上亦突然現身星光大道及尖沙咀海旁的免費戶外展區，為感謝祭作預告，現場粉絲大為驚喜，爭着與多啦A夢打卡。
免費展區明日最後展出
由創意品牌AllRightsReserved (ARR)與多啦A夢作者藤子．F．不二雄創立的Fujiko Pro，主辦全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢 & FRIENDS」巡迴特展香港。位於K11 MUSEA地下及星光大道的免費展區，即使沒有預約，也可以在外圍看到，包括12米高的多啦A夢充氣雕塑；設於K11 MUSEA六樓的收費展區，則有展示漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，會於下周日（18日）才結束。
明日舉辦四場感謝祭
想最後衝刺與多啦A夢見面的粉絲，記得要留意明日安排。主辦單位將於周日（11日）早上10時，下午1時、4時及7時，舉辦共四場「多啦A夢與好友」感謝祭，多啦A夢與4位好友將現身免費展區與粉絲見面。包括全球最高達12米的多啦A夢充氣雕塑所在的戶外展區，以及星光大道展區，向在場觀眾道謝，每場大約15分鐘。
四場「多啦A夢與好友」感謝祭：
日期：2024年8月11日（周日）
場次：早上10時，下午1時、下午4時及下午7時
地點：星光大道及尖沙咀海旁