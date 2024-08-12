多啦A夢展免費區昨結束 展覽錄500萬人次 帶動商場食肆消費升三成

為期約一個月的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站，免費展區昨日率先結束；一眾粉絲在尖沙咀星光大道及海旁向多啦A夢、大雄、靜香等5主角道別。主辦方稱，展覽引來超過500萬人次入場，滿意展覽人流和收益；另有商場負責人指展覽帶動生意，人流有四成增長，消費額亦較平日多三成。香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，有賴社會各界舉辦連串盛事帶動本地消費，期望未來多舉辦同類展覽，以保持「香港旅遊業的溫度」。 由AllRightsReserved主辦的多啦A夢香港巡迴特展，位於尖沙咀星光大道及海旁的免費展區昨最後開放。主辦單位創辦人林樹鑫表示，對目前展覽的成效感滿意，綜合所有展覽展區、商場、星光大道一帶，展覽開幕至今錄得500萬人次人流，光顧紀念品店的消費者人均花費1,000元。

林樹鑫又稱，免費展區雕塑於展覽後會收起，未來計劃把展覽推至世界各地。至於在K11 MUSEA 6樓收費展區將如期於8月18日結束，原預留作補償受惡劣天氣影響市民的檔期(8月16日)，幸因展覽期間天公造美，遂開放該日名額予公眾，門票於今日發售。 免費展區最後一日，不少市民向多啦A夢道別。其中石先生與太太帶同女兒在維港美景前與多啦A夢人偶道別，他們表示，雖然戶外環境較熱，但能捕捉到多啦A夢與著名維港景致並肩的照片，無疑是一個難能可貴的機會。而市民黃先生帶同兩個小朋友到場，為他們穿上了多啦A夢服飾，一同分享兒時的美好回憶。他認為展覽布置得非常漂亮，希望未來能舉辦更多類似的活動以振興經濟。

來自深圳的旅客馬小姐亦為了能與多啦A夢拍照留念，昨日特地前來免費的戶外展區。她指出，各個打卡位置之間的距離太近，拍照時需避開其他參觀者，有些不便，但她對整體展區感到滿意。

業界：帶來「額外旺季」 展覽成功舉行，對附近商場亦有正面刺激。K11集團創辦人鄭志剛認為，多啦A夢展覽成為城中盛事及熱話，吸引大批旅客及市民到場「朝聖」，帶旺旅遊、餐飲、零售等行業，體現在文化IP交流下，帶動的龐大周邊經濟效益，成為盛事典範。他又期望香港可繼續舉辦更多具創意的盛事，為市民帶來幸福感之餘，更能吸引全球旅客訪港，推動香港盛事經濟。 K11集團高級副總裁兼區域負責人林灝哲補充，展覽反應非常熱烈，展期至今已帶動K11 MUSEA人流急升近40%，創出年度單日紀錄；市民及旅客比例約佔一半。他又指，餐飲及多個零售業銷售均升近三成，旅客的銷售亦增長10%，其中有特地推出多啦A夢套餐的餐廳，顧客量比平日飆升70%。

在尖沙咀一帶及K11 MUSEA有超過20間餐廳的Gaia Group，總經理(業務拓展及營運)麥詠恩表示，展覽令旗下尖沙咀一帶餐廳，平均營業額錄得30%增幅，人均消費100至500元不等。她認為盛事對餐飲業界有非常大的幫助，今次多啦A夢展覽就帶來「額外旺季」，反映盛事可帶來龐大的經濟效益。 上月訪港旅行團創今年新高 旅遊業議會主席徐王美倫表示，由於5、6月是旅遊淡季，起初業界有少許擔心。但連串盛事帶動下，上月有6,450個旅行團訪港，創今年新高，今月亦接獲超過1,000個內地入境團登記。徐王美倫指，數字除了受暑期旺季帶動，亦有賴商界和政府舉辦多項盛事，其中多啦A夢展就帶動周邊經濟及人流，冀未來多舉辦這類活動，保持「香港旅遊業的溫度」。